黃國書刻畫展 工藝展覽館盛大登場

縣長王惠美、文化局長張雀芬親臨現場祝賀，邀請大家共同見證在地工藝。（記者方一成攝）

▲縣長王惠美、文化局長張雀芬親臨現場祝賀，邀請大家共同見證在地工藝。（記者方一成攝）

「信．願．行II－黃國書刻畫展」即日起至三月十五日在工藝展覽館（鶴棲別墅）展出，今（二）日上午舉行開幕記者會，彰化縣長王惠美親臨現場祝賀，邀請大家共同見證在地工藝。王縣長表示，工藝師黃國書老師是土生土長的鹿港人，生逢傳統工藝蓬勃發展的年代，國中時進入木雕工廠學藝，從最基礎的雕刻功夫開始，經歷攝影、設計等不同領域的學習，最後回到鹿港地區，沉浸於他一生最重要的志業。

廣告 廣告

王縣長表示，黃老師一九九0年曾入選教育部「重要民族藝術薪傳計畫」，師承李松林藝師，使木雕技藝更加精湛，也提升文化底蘊，並將獨有的生命經驗與藝術理想全部投入創作內涵。後續獲得許多獎項，一九九五年榮獲民族工藝獎，二00三年再獲第三屆國家工藝獎一等獎，相關作品受國立臺灣工藝研究發展中心、國立歷史博物館及各縣市文化單位典藏，成為臺灣木雕發展的重要代表。

王縣長表示，黃老師長期擔任國家工藝獎、國際木雕競賽及各類工藝展評審，投入工藝教育與人才培育，對工藝傳承貢獻良多，二0二四年更榮獲「臺灣木雕薪傳成就獎」，為其在創作、傳承與文化推廣上的付出給予肯定。本次展覽延續黃國書老師彰化縣美術家接力展第七十九棒展覽的精神，展出雕刻作品十一件與鋼筆畫八幅，雕刻作品以內斂而深刻的造形語彙，描繪鄉土生活、生命修行與內在覺醒的歷程；鋼筆畫則記錄鹿港巷弄、老街與日常風景，留存許多今日已難再見的城市記憶，彌足珍貴。

文資局長陳濟民表示，這個展覽有非常深遠的意義，黃老師的每一筆、每一刀、每一幅，都充滿了對台灣社會、土地及人文的關懷。也感謝王縣長縣府團隊的用心，在鶴棲別墅這棟歷史建築展現優秀藝術家的作品。



黃國書老師表示，首次於鹿港展出，這次展覽有兩類作品，包括十一件雕刻作品與八幅鋼筆畫，其中雕刻作品主要是呈現早期鹿港鄉親的生活點滴，以及修行人在人生道路上，那種慢慢覺悟、安穩前行的心境；鋼筆畫則是三十年前早晨去運動返家途中隨手完成的速寫，記錄許多當年的鹿港街景與生活片段，雖然現在很多地方都已經看不見。期盼透過這些作品，讓大家有所感觸，明白要好好珍惜當下、知足常樂。

彰化縣文化局表示，黃老師木雕技藝精湛，作品充滿許多對地方及人文情感的關懷，相信能為觀賞者提供時光的回憶與發自內心的感觸。後續也將安排更多藝術家的展出，深化民眾藝術素養，引領彰化成為藝術之都。