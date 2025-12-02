黃埔營區昨晚驚傳役男墜樓！軍方回應了
位於高雄市的陸軍第八軍團黃埔營區昨（3）日晚間驚傳有一名役男從二樓墜樓，緊急送往醫院救治，軍方也回應了。
陸軍第八軍團黃埔營區一名步兵117旅的役男昨晚不明原因從2樓墜下，被發現後緊急送醫治療，送醫後意識清楚、無生命危險，目前正在醫院接受治療。
對此，第八軍團表示，已派高層前往醫院並連繫家屬，將全力協助醫療相關事宜，也落實各項防險，確保能夠維護人員安全。
輕生不能解決問題！東森新聞關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
