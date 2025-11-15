黃埔1期學長出頭 柚子國際飄香

李佳翰是台南市新農人政策首期班員，後來成為麻豆區少數有能力自創品牌外銷文旦的農民，被視為青農「黃埔1期」學長。（程炳璋攝）

台南市自民國101年起推動新農人政策，10多年來累積培育2400名在地青農，這群人彼此串聯成立聯誼會，近年成為農村一股不可忽視的力量。麻豆區李佳翰為首期新農人班員，靠著掌握網路行銷與汲取農業資訊先機，一路從農3代蛻變有能力自創外銷品牌，每年自銷近30公噸文旦到各國，被視為「黃埔1期」的青農學長。

47歲的李佳翰年輕時擔任1家知名連鎖日料吃到飽餐廳的台北店長，負責管理數十名員工，32歲時心中牽繫故鄉的母親、妻子與2名女兒，毅然辭職歸鄉，從農3代作起。

從在繁華的台北市餐廳擔任管理職，轉而回鄉下柚子園種文旦，雖然落差、挫折感大，李男仍堅定自己的步伐。當年正好碰上台南市政府首創新農人政策，要輔導年輕人返鄉務農，李男報名成為首期學員，除了上課汲取新知與管理技術，還自行上網到經濟部找外銷貿易商建立合作管道，從供貨商作起。

為熟悉外銷作業，李男還一度進入貿易商工作，一段時間後自己嘗試對接海外、自創品牌「5012」成為產地集貨者，每年將近30公噸的文旦直接從自家果園賣到各國，管道擴及大陸、香港、加拿大、日本到新加坡。因市場供不應求，再向外租地，擴大生產面積。

李男將果園經營的有聲有色，現為麻豆區少數有能力自創品牌外銷的農民，更被選為百大善農，他的成就終獲家族長輩認可並順利接棒，現在大部分農地與外銷事業都由他管理、推動。

台南市10多年來培育出至少2400位青農，這群年輕人彼此串聯，自組聯誼會，除了有總會，還在各地設分會，透過群組互相提供最新農業資訊，還懂得利用AI發文行銷產品。李佳翰就被視為是「黃埔1期」的青農，後來還有更多青農前仆後繼加入中央推行的青農輔導政策。

近年來，許多傑出青農陸續進入在地農會，擔任理事等要角，甚至投入社區農村再生工作，成為農村內一股不可忽視的新生力量。