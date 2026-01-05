黃士修列7點「賴清德和馬杜洛」驚人相似：都在台灣上演

馬杜洛(左)遭到美軍斬首行動生擒逮捕，賴清德(右)的處境也引發討論。（合成圖／示意圖／美聯社、資料照）

美國總統川普大動作逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，震驚全球，也在台灣引發討論，中國大陸是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動。對此，核能流言終結者創辦人黃士修列出7點，總統賴清德與馬杜洛相似之處，直言馬杜洛過去十幾年做的事，都正在台灣，如實上演。

黃士修4日在臉書發文表示，青鳥真的知道馬杜洛做了什麼，才被美國抓走嗎？他整理了7個賴清德與馬杜洛德相似之處。

第一，馬杜洛低空險勝當選，開啟長期社會對立。賴清德四成民意就職，無視過半民意反對。

第二，馬杜洛給軍方極大權力，掌管能源和礦產。賴清德提拔親信入陣，掌控媒體與公部門。

第三，馬杜洛用最高法院，卡死反對派罷免公投。賴清德用憲法法庭，沒收國會的聽證調查。

第四，馬杜洛用最高法院，廢止民選國會立法。賴清德用大法官們，閹割立法監督職權。

第五，馬杜洛透過行政手段，凍結政敵參選資格。賴清德透過司法偵辦，鎖定在野領袖清算。

第六，馬杜洛控制媒體與執照，不聽話的通通關台。賴清德坐視網軍與側翼，不服從的即刻抹紅。

第七，馬杜洛宣稱守護主權，卻讓國家通膨崩潰。賴清德高喊民主自由，卻讓憲政走向獨裁。

黃士修說，馬杜洛掌控選委會，宣布自己連任當選，強行就職，美軍突襲逮捕，押往紐約受審。他感嘆表示，馬杜洛過去十幾年做的每一件事，都正在台灣，由另一個自詡民主的人，如實上演。

「歷史總是在重複自己，第一次是悲劇，再一次就變成了鬧劇。」黃士修指出，自己也很期待美國的正義力量，但是他最不希望的是拿到委內瑞拉的劇本。

