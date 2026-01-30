黃士修喊「陳菊終於走了」賣團購！詹凌瑀：這是人格破產

政治中心／黃依婷報導

總統府於昨（28）日正式發布總統令，准予監察院長陳菊請辭，怎料核能流言終結者創辦人黃士修卻第一時間在臉書發文譏諷，隨後在留言區賣起團購遭到砲轟。對此，媒體人詹凌瑀也直言「這種操作手法不僅低劣，更讓人看見了政治最醜陋的一面；這不是幽默，這是人格破產」。

詹凌瑀發文，看到黃士修在陳菊院長因病請辭的消息下，玩這種「終於走了」的地獄梗，甚至緊接著貼出賣櫻桃、烏魚子的連結，真的讓人感到噁心不已，政治立場可以不同，但做人的基本底線不能沒有。

詹凌瑀不解，對於藍營或特定政治人物來說，難道為了聲量、為了打擊異己，連最基礎的人性與尊重都可以拋棄嗎？把一位為了民主奮鬥一輩子的長輩的身體健康當成嘲諷的素材，再順便賺一筆團購財，「這種操作手法不僅低劣，更讓人看見了政治最醜陋的一面；這不是幽默，這是人格破產」，也在文末勸「政治要有人性」。

據了解，黃士修在得知陳菊獲准辭職後，於個人臉書和threads寫道「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝。」這段發言明顯是在影射2023年曾有網友在網上發文「陳菊走了」誤導大眾其去世消息，隨後遭警方送辦的社會事件。

