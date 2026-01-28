黃士修嘲諷陳菊不忘揪團購！挨轟：良心已死
[NOWnews今日新聞] 總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。陳菊因病告假已逾1年，期間曾多次請辭未獲准。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文嘲諷：「陳菊終於走了，我是說辭職走人」，隨即受到大批網友抨擊：「不用刷存在感」、「心地不善良會有惡報」等。
黃士修昨晚在陳菊請辭消息傳出後，第一時間發文嘲諷：「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝」，並在第一、二個留言放上自己的團購連結，販售烏魚子和櫻桃等食品。
而黃士修發文一出，底下大批網友抨擊表示：「黃士修終於死了，我是說良心死了」、「你其實沒這麼重要，不用刷存在感」、「陳菊女士做了非常了不起的事，才能讓你在網路講幹話」、「放團購蹭流量？」等。
不過，也有大批網友跟風，紛紛表示：「檢調要來了」、「讓我尊稱你一聲勇者」、「什麼4小時？1小時就可以了」、「你在打字的時候，警方已經在門外準備攻堅了」等。
在 Threads 查看
更多 NOWnews 今日新聞 報導
WHO專家否認台灣曾示警COVID-19！外交部嚴正抗議：所言錯誤
藍白封殺軍購！桃議員喊「遠離戰爭」 突自白：我是中國人
選戰火藥味！柯志恩遭嗆討厭高雄 本人親回2字引戰
其他人也在看
陳菊請辭監察院長獲准 菊系賴瑞隆發聲了
[NOWnews今日新聞]總統府今（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。對此菊系立委賴瑞隆表示，院長因身體仍需多加休養，在多次表達請辭意願後已獲同意，心...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 1則留言
奧客大鬧佳德鳳梨酥！想換貨遭拒竟使出「天殘腳」 小編神還原被大讚：被耽誤的作家
知名伴手禮名店「佳德鳳梨酥」臉書粉專昨（28日）發文分享，近日有一名「武林人士『天殘』」到店裡購買鳳梨酥，半小時後回來想要換貨，但店員表示除非有瑕疵，當店售出一概不提供退換，怎料對方顏面盡失後竟使出「天殘腳」、踹非無辜的購物盤，隨後逃往捷運站。有趣的是，臉書小編以武俠小說的文筆神還原這段過程，被眾人大讚太有才華，直呼：「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」。鏡週刊Mirror Media ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
台64奪命12分鐘曝！頂大役男詭異噤聲僅傳「叩叩」響 司機怒飆髒話趕人
新北台64線發生震驚社會的奪命案，一名擁有頂大雙學位的22歲溫姓替代役男，酒後搭乘多元計程車，疑因詭異噤聲並踢踹椅背，遭林姓司機憤而丟包於快速道路。溫男隨後慘遭後方四輛來車連環輾斃，死狀悽慘。檢警還原車內影像，發現溫男上車12分鐘內全程未發一語，僅傳出規律踢擊聲。檢方已解剖釐清死因及生前是否遭拖行，並採檢體確認酒精與藥物反應。涉案的林姓司機及四名肇事駕駛，訊後均依過失致死罪嫌獲得交保。此案引發社會高度關注，警方正持續深入調查，以釐清所有疑點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
尾牙中獎被拗請客！同事們點名東方文華「裝死沒關係」 全網氣炸了
許多公司春節前都會舉辦尾牙、抽獎活動慰勞員工。一位女子近日在公司尾牙抽中3000元獎金，沒想到同事們事後不斷在公司群組拗中獎人請客，還討論吃饗A Joy、東方文華吃到飽等高檔餐廳，「裝死也沒關係，星期一一樣會交出來」，無視沒中獎的員工也有安慰獎1500元，讓女子氣炸直接開噴，同事們卻聲稱只是開玩笑，「笑死，這麼認真，怎麼可能真的讓大家出」，稱自己是想讓協理出面請客，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
網路瘋傳「白銀存摺」攻略文 台銀示警：未提供相關業務
受地緣政治震盪及美元持續疲軟影響，國際金價近期頻改寫歷史新高，而白銀也水漲船高，孰料有不肖人士竟在網路上發布「台灣銀行白銀存摺全攻略」相關文章；對此，台灣銀行發聲明澄清，台銀有黃金存摺但從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切戶受網路不實資訊誤導。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
新／哥倫比亞嚴重空難！機上乘客全罹難 傳有多名政要
哥倫比亞28日發生一起嚴重空難，一架隸屬國營航空公司的小型飛機墜毀，機上15名乘客全數罹難，後續有消息指出，罹難者包括多名政要，甚至還有一名國會選舉候選人。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
尾牙與女同事乾柴烈火 世界先進工程師結婚10個月就出軌
世界先進工程師張男結婚不到1年就出軌，在公司尾牙認識同事林女，雙方乾柴烈火，一發不可收拾，二人不僅床戰摩鐵，林女甚至慫恿張男離婚拋妻棄子，新竹地院判林女需賠償人妻30萬元。前年3月底結婚育有一子的陳女說，先生張男是世界先進工程師，去年1月中旬於公司尾牙認識林女，事後她發現二人有曖昧訊息往來，林女會要自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
證實陳菊復健需時間 賴清德：勉予同意請辭
[NOWnews今日新聞]總統府今（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。對此總統賴清德晚間受訪表示，當初院長因中風身體不方便第一時間就提出辭呈，當時認為...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 5則留言
王丹專欄：中國會發生軍事政變嗎？
王丹／流亡海外中國民運人士、〈對話中國〉智庫所長鏡報 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
月底錢來了！一早發5津貼「近4萬入帳」 明天還有6筆錢接力發
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（29）日是勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金(首發案)以及國民年金保險生育給付預定入帳日。另外，明日還有6筆津貼將入帳，符合資格者記得刷存摺確認。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17則留言
投書：請賴清德主席正確解讀花蓮的特殊選民結構
謝家豪／民進黨資淺黨員、花蓮教師鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
陳菊因病請辭監察院長獲准、2月1日生效 副院長李鴻鈞代理院長職務
總統府今（28）日發布最新總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並予以免職，自中華民國115年2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11則留言
「張美阿嬤」么兒黑歷史一／17年前曾扮假警勒索地下錢莊
宜蘭縣三星鄉知名休閒農場「張美阿嬤農場」創辦人么兒王逢昇，疑因不滿員工跳槽競爭對手，竟利用空拍機從高空投放農藥毒餌，導致多隻珍稀動物慘死，成為全台首件空拍機投毒案。隨著檢方求處重刑，網紅「姆士捲」進一步起底王男的驚人黑歷史，17年前，投毒被告就以舊名「王逢陞」穿上自製的「維安特勤隊」制服，配戴玩具槍偽裝成警官，企圖勒索地下錢莊。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 194則留言
出國行李「1習慣」快改 交通部示警：最慘恐送錯飛機
【記者／張凱鈞 台北報導】台灣出國旅遊風氣盛行，當班機抵達後，民眾都希望能早一點離開機場，展開旅程或盡速返家， […]獨家報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！今晨低溫急凍7.5℃ 林得恩曝「這時」又1波冷空氣
今（29）日在輻射冷卻影響下，各地清晨普遍出現低溫。氣象專家林得恩表示，今日白天起東北季風逐漸減弱，氣溫可望回升，不過下一波冷空氣預估將於31日晚間開始南下。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 231則留言
新北蘆洲7旬男違反保護令！與前妻口角情緒失控 持鋸子、榔頭攻擊
即時中心／綜合報導新北市蘆洲區昨（28）日深夜發生家暴案，70歲林姓男子疑與前妻發生口角後，竟情緒失控，在住家內揮舞鋸子與榔頭追打前妻及兩名女兒；蘆洲分局獲報後立即出動快打部隊趕往現場，當場將林男壓制上銬，並將受傷3人送醫。經訊問後，全案將依殺人未遂、家暴等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
最純美系CSP大廠供應鏈！美系外資首評光聖喊買，目標價3千元
【財訊快報／記者何美如報導】最新出爐美系外資報告指出，光通訊廠光聖( 6442 )約9成營收來自美系CSP大廠，是最直接受惠美系CSP AI硬體與資料中心擴張的純度最高供應鏈標的。看好TPU與800G升級推升獲利爆發，首度將光聖納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價3,000元。相較目前股價約1,300元，目標價3000元，潛在上漲空間逾130%，此消息也激勵光聖今日開盤以跳空漲停開出，漲停排隊等買張數高掛超過千張。 美系外資表示，光聖為美系CSP廠關鍵光纖線材供應商，產品應用於最新一代 Ironwood Superpod AI伺服器架構，負責連接單一Superpod中多達9,216顆TPU，並用於乙太網路交換器與OCS（光路交換）之間的高速連結。隨著TPU數量持續增加，以及資料中心交換器由400G升級至800G，光纖線材需求與單價同步提升。 光纖線材雖非高度技術密集產品，但「高良率」才是最大門檻，尤其在1,728、3,456甚至6,912 core的超高密度Torpedo線纜上，只要單一纖芯異常即可能導致整組報廢。光聖長期維持穩定且一致的高良率表現，已形成難以複製的競爭優勢，也是美系財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言