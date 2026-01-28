黃士修嘲諷陳菊不忘揪團購！挨轟：良心已死

▲總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊（圖）已請辭，並將於下月1日生效。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。陳菊因病告假已逾1年，期間曾多次請辭未獲准。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文嘲諷：「陳菊終於走了，我是說辭職走人」，隨即受到大批網友抨擊：「不用刷存在感」、「心地不善良會有惡報」等。

黃士修昨晚在陳菊請辭消息傳出後，第一時間發文嘲諷：「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝」，並在第一、二個留言放上自己的團購連結，販售烏魚子和櫻桃等食品。

廣告 廣告

而黃士修發文一出，底下大批網友抨擊表示：「黃士修終於死了，我是說良心死了」、「你其實沒這麼重要，不用刷存在感」、「陳菊女士做了非常了不起的事，才能讓你在網路講幹話」、「放團購蹭流量？」等。

不過，也有大批網友跟風，紛紛表示：「檢調要來了」、「讓我尊稱你一聲勇者」、「什麼4小時？1小時就可以了」、「你在打字的時候，警方已經在門外準備攻堅了」等。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

WHO專家否認台灣曾示警COVID-19！外交部嚴正抗議：所言錯誤

藍白封殺軍購！桃議員喊「遠離戰爭」 突自白：我是中國人

選戰火藥味！柯志恩遭嗆討厭高雄 本人親回2字引戰