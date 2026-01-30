黃士修嘲諷陳菊因病請辭「貼團購連結」 詹凌瑀痛批低劣：人格破產

監察院長陳菊因病住院多時，總統府昨正式發布總統令准予請辭。（本刊資料照）

監察院長陳菊因病住院多時，總統府昨（28日）正式發布總統令准予請辭。然而「核能流言終結者」創辦人黃士修第一時間在社群平台發文，以「陳菊終於走了」為題進行嘲諷，隨後更在留言區貼出櫻桃、烏魚子等團購連結。此舉引發大批網友憤慨，媒體人詹凌瑀也發文重砲轟擊，指責這種行為不僅低劣，更是「人格破產」的表現。

黃士修在文中寫道「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我」，言詞中明顯影射過去曾有網友發布陳菊過世假訊息遭辦的社會事件。隨後，他在貼文下方的留言區順勢推銷團購食品，引發網友強烈不滿，質疑其在他人病重請辭之際刷存在感、趁機牟利的行徑「噁心不已」。

針對黃士修的言論，詹凌瑀在個人社群直言，政治立場雖然可以不同，但身而為人應具備基本的底線與人性。她質疑特定政治人物為了博取聲量、打擊異己，竟能將一位奉獻一生於民主運動長輩的健康狀況視為嘲諷素材，甚至將其轉化為獲取團購利益的手段。

詹凌瑀最後感嘆，這種操作手法不僅揭示了政治最醜陋的一面，更完全不是所謂的「幽默」。她強調，這種行為已等同於人格破產，並語重心長地呼籲「政治要有人性」，不應為了政治鬥爭而拋棄最基礎的尊重與同理心。

