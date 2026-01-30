黃士修嘲諷陳菊後附團購連結！網批：消費民主前輩

政治中心／張予柔報導



總統府昨（28）日正式發布總統令，准予監察院長陳菊請辭，並自2月1日起生效。這項人事異動原本被視為基於健康考量的嚴肅憲政決定，卻意外在社群平台掀起風波。核能流言終結者創辦人黃士修第一時間在臉書與Threads發文嘲諷，相關言論不僅引發政治立場交鋒，更因他後續的「帶貨」行為，遭大批網友砲轟「吃相難看」、「消費台灣民主前輩換流量」。





嘲諷陳菊「終於走了」還附團購連結！黃士修發文蹭流量…網怒轟：人品真的低劣

陳菊請辭消息曝光後，黃士修發文影射舊案引發爭議，還被發現在留言區置入團購連結。（圖／翻攝自 Threads@hyuuihuang）

玩哏嘲諷又帶貨 黃士修發文影射舊案、留言區賣團購惹議

陳菊請辭消息曝光後，黃士修在臉書寫下「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝」，明顯影射2023年曾有網友誤傳「陳菊走了」導致警方介入調查的社會事件。該貼文一出即引發爭議，不少網友直言此番發言刻意玩哏、缺乏基本尊重。然而，更讓外界議論紛紛的是，黃士修隨後竟在留言區附上個人團購連結，推銷櫻桃、烏魚子等商品，讓不少人質疑其發文動機，痛批是在消費陳菊換取流量與收益。

黃士修爭議貼文曝光後，留言區迅速失控成戰場，網友痛批其「消費前輩換流量」，雙方隔空交火。（資料照／民視新聞網）

留言區全面開戰 網友護航民主前輩、黃士修回嗆「業力引爆」

隨著貼文光，留言區迅速淪為戰場。大量網友回顧陳菊在「美麗島事件」及台灣民主化歷程中的角色，直言「她做了非常了不起的事，才能讓你在網路講幹話然後點開還可以賣櫻桃和烏魚子」、「講這樣的話不會被逮捕，但是沒道德觀念」、「消費民主前輩來賣水果，人品真的低劣」，還有人模仿其口吻反諷「黃士修終於死了，我是說良心死了」。對此，黃士修並未收斂，反而回嗆網友，質疑陳菊在民進黨執政後「手握權力跟著打壓台灣民主的貢獻嗎？難怪業力引爆」，雙方你來我往，進一步擴大爭議。





大批網友在留言區痛批「講這樣的話不會被逮捕，但是沒道德觀念」、「消費民主前輩來賣水果，人品真的低劣」。（圖／翻攝自 Threads@hyuuihuang）













