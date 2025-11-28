黃士修籲在核四 設SMR示範園區

台電核四廠。（本報資料照片）

經濟部正式核定台電核電廠現況評估報告，國民黨立委楊瓊瓔28日指出，政府應採取「兩軌並進」策略，一方面盡速完成核二、核三再運轉計畫，另一方面積極推動先進核能技術的法規與審查制度建置。核能流言終結者創辦人黃士修則說，既然美國三哩島核電廠都可重啟，新型的核四當然應該重啟，最近日本也宣布重啟柏崎刈羽核電廠，就是與核四同型的ABWR機組。

楊瓊瓔說，賴政府該醒醒了，有錯就要認，應盡快向國人說明是否正式將核能納入能源政策規畫，更要完備相關法制。

廣告 廣告

她強調，重啟核電應與發展新核能並進，新核能以小型模組化反應器（SMR）為要，加速法制和國際接軌；重啟方面，持續監督核電機組安全檢查過程、核廢料處置安排與資訊透明機制，確保人民的知情權與環境安全不被犧牲。

曾發起重啟核四公投的黃士修則表示，美國三哩島核電廠機型較早期，既然都可重啟，新型的核四當然應該重啟；事實上，最近日本已經宣布重啟柏崎刈羽核電廠，就是使用與核四同型的ABWR機組。

黃士修指出，利用現有核四廠區既有特高壓輸電線路與土地，設立「SMR示範園區」，便不存在廠區土地廢止徵收的問題。另外，政府也應破除核能只能發電的迷思，SMR結合工業鍋爐，可提供科學園區穩定供電以及工業製程供熱。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，立即展開最終處置場選址作業，才有使用核電的本錢；過去選址小組考量場址環境、工程技術、地質條件，金門烏坵被視為是適合的最終處置點。