黃大謙走鐘獎饒舌超炸！直接上台嗆：我不用人民幣 網友全嗨翻

娛樂中心／游舒婷報導

YouTuber界的年度盛事走鐘獎15日舉辦，創作者們各個盛裝出席，開場表演則有Gummy B演出，他帶來超炸的饒舌表演，表演到一半走下台驚喜邀黃大謙同台演出，黃大謙改歌詞唱出「我不用人民幣也不用文化補助」，網友們反應超級熱烈。

黃大謙上台唱饒舌。（圖／取自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

開場表演中，Gummy B帶來組曲《DESERVE+ALL WELL+NEVERMIND》的演出，演出到一半他下台走到黃大謙身旁，黃大謙從西裝裡拿出麥克風加入演唱，歌詞描述身為網紅的心境，還唱到「我不用人民幣也不用文化部的補助」，歌詞一出引爆全場歡呼。

網友們看到這段表演也紛紛留言「黃大謙…太帥了」、「黃大謙Punchline 太帥」、「不愧是把走鐘獎當演唱會的男人」、「黃大謙詞寫的太頂」、「黃大謙這段很驚艷，整段flow非常貼beat，中間的空拍也剛好恰到好處。最想不到的是最後一段的punchline的那下對鼓卡得這麼準。太驚艷了」、「黃大謙饒舌真的可以。」

