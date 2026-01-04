黃大銘洄瀾音樂會 映照百年一生

「洄瀾—黃大銘紀念音樂會」將於一月十一日晚間七時三十分，在基隆表演藝術中心演藝廳隆重舉行。(基隆市文化觀光局提供)

記者吳翊慈∕基隆報導

「洄瀾-黃大銘紀念音樂會」將於一月十一日晚間七時三十分，在基隆表演藝術中心演藝廳隆重舉行。音樂會以「洄瀾」為題，取河流與海洋於出海口交會、衝激而成的自然景象為意象，象徵個人生命與時代洪流的交織，也映照出基隆耆老黃大銘橫跨近百年的生命歷程。

黃大銘成長於一九三０年代，歷經日治時代末期與中華民國政府來台的歷史轉折。在政權更迭與文化衝擊之下，他對自身國族、家族與身分認同不斷反思與摸索，其人生經驗正是當代台灣社會集體記憶的縮影。身為一名熱愛民主自由、關注鄉土的商人，黃大銘長年深耕地方，亦以豐富且具品味的藝術收藏廣為人所稱道，為基隆文化風景留下深刻印記。

廣告 廣告

此次紀念音樂會由黃大銘孫女黃詠雩策劃。身為致力於推廣台灣表演藝術的青年小提琴家，黃詠雩攜手多位音樂家友人，以多元化的室內樂曲目為主軸，融合西方民族音樂語彙與台灣作曲家作品，包括《編織彩虹橋》、《生肖嘉年華》等，展現跨文化、跨世代的音樂對話。