黃天煌追蹤捷運「大寮林園線」進度 喊話市府「人口持續增加極力爭取」

圖：大寮、林園人口增加，議員黃天煌追蹤捷運「大寮林園線」進度。（取自高市議會直播）

高雄市議員黃天煌二十一日於市政總質詢時，提到大寮、林園約有二十萬人口，大家都很關心「大寮林園線」進度。對此，市長陳其邁回應，捷運路網每十年檢討一次，本案已納入檢討。

黃天煌表示，大寮捷運站九十七年啟用至今已十七年，而大寮居民對於「大寮林園線」期待已久，根據捷運路網規劃，主管機關完成大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書，應送交通部審議，而高雄捷運整體路網規劃約每十年作一滾動檢討，目前進度究竟如何？

捷運局長吳嘉昌答詢，大寮林園線已納入路網評估，目前正積極的作業中，預計明年初送交通部審議，報告經過行政程序後，會依照交通部的審查作業要點，提到交通部去審議，確定以後會按照它的優先順序，逐步來推動，包含可行性跟相關的作業。

廣告 廣告

黃天煌指出，大寮及林園區各有二十四里，約有二十萬人口，大寮、林園線沿路經過和發、大發及林園工業區，上下班的勞動人口數約有四、五萬人，未來八十一期完成後會再增加約一萬多人，盼市長極力爭取，形成完整的捷運交通網。

陳其邁說明，捷運路網每十年需通盤檢討一次，正進行檢討作業，大寮林園線也在檢討範圍內，而大寮往北銜接大樹，未來也可與捷運紫線串聯，捷運建設需遵循規劃、可行性評估及核定興建等程序，屬長期路網規劃的一環。

陳其邁補充，針對財劃法部分，若統籌分配款增加但一般性補助不變，可能造成新興計畫型補助遭到排擠，如捷運建設，再次呼籲立法院應通盤考量各縣市區域均衡發展，避免南部重大建設受到壓縮，確保路網推動不受影響。

有關大寮自行車秘境串聯及創生環境營造計畫，黃天煌指出，該路段全長逾五公里，為在地民眾騎車運動路線，建議規劃景觀意象為打卡景點，讓休閒運動結合。都發局長吳文彥回應，該案為大寮區公所提案，國土署補助自行車道沿線景觀環境改善，允諾將加強景觀意象。