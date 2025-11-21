黃天煌關心捷運大寮林園線 捷運局明年初送交通部審議

市議員黃天煌總質詢關切大寮居民盼望已久的捷運大寮林園線後續規劃。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃天煌廿一日總質詢關切大寮居民盼望已久的捷運大寮林園線後續規劃。捷運局表示，大寮林園線已納入路網評估，預計明年初送交通部審議。

黃議員指出，林園王公一路卅六巷至王公路一○○巷道路、大寮區大寮路六七○巷等路段因狹小影響通行，要求市府加速開闢。

此外，黃議員指出，國道七號路段將行經大寮八十一期重劃區公園，居民關切公園是否面臨拆除？交通局坦言路線將行經公園，目前高公局協調中，將追蹤。

黃議員也為地方停車需求發聲，他說，大寮區三點五萬輛小客車、近十萬輛機車，林園區一點八萬輛小客車、五點五萬輛機車，與現有停車空間落差甚大，建議尋適當地點設置停車場，並於廿五米以上道路畫設停車格。

大寮區新厝、拷潭、內坑、會社等四座公墓多年未曾遷移，影響市容觀瞻，黃議員認為，遷移後土地可再利用，要求市府加速推動。

有關大寮自行車秘境串聯及創生環境營造計畫，黃議員指出，該路段全長逾五公里，為在地民眾騎車運動路線，建議規劃景觀意象為打卡景點，讓休閒運動結合。

黃議員亦關切大寮紅豆、林園洋蔥等特產補助、空污沙塵問題、青年事務及弄路改善等，盼市府重視。