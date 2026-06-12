黃奇斌告白「我喜歡你」 李康生跨刀相挺

黃奇斌（阿斌）以〈若無你我欲去佗位〉入圍第37屆金曲獎最佳作曲人獎，即將於7月推出首張個人專輯《虛華的夢想是一支刀》，其中同名歌曲〈虛華的夢想是一支刀〉MV，更請來殷振豪執導、「金馬影帝」李康生跨刀演出。

李康生在MV中飾演一個逃犯，他笑說，「看我身上這個裝扮，全身都是傷痕 ，不知道從某個地方跑出來的，然後被警察臨檢…。」而他一個眼神就能穿透人心的精湛演技，為作品注入更豐沛的層次，阿斌欽佩表示：「康生哥的演技自然不用再多說，他集合了那種瘋癲的感覺，可以是成功人士，又像魯蛇，那個是怎麼辦到的？！我真的是好喜歡、真的很喜歡！」

「茄子蛋」樂團主唱黃奇斌，以有爆發力的嘶吼音色，深受歌迷喜愛，但2021年他透露自己過去的唱法加上大量演出，令聲帶受損，不得不休團，而他終於在沉潛7年後單飛推出個人首張全創作專輯。