黃奇斌直球告白「我真的是好喜歡」 MV請來「金馬影帝」李康生跨刀演出

黃奇斌（右）〈虛華的夢想是一支刀〉MV，請來李康生跨刀演出。（大可文武有限公司提供）

黃奇斌暌違７年，即將於7月推出個人首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，同名歌曲〈虛華的夢想是一支刀〉MV，請來「金馬影帝」李康生跨刀演出，阿斌欽佩表示：「康生哥的演技自然不用再多說，他集合了那種瘋癲的感覺，可以是成功人士，又像魯蛇，那個是怎麼辦到的？！我真的是好喜歡、真的很喜歡！」

黃奇斌再度攜手老搭檔、億萬導演殷振豪打造MV。影片以經典的黑白電影風格呈現，導演在初次聽到歌曲就有滿滿的畫面，他描述著，「從這個大爆炸開端後，會炸出很多在這個宇宙裡面，不同痛苦的罪人，他其實充滿某種憤慨，充滿很多心事想說，我一直覺得一定要有一個非常黑色電影的氛圍，才有辦法傳達阿斌這首歌的風格。」

廣告 廣告

黃奇斌推出新歌〈虛華的夢想是一支刀〉MV。（大可文武有限公司提供）

MV中李康生飾演一個逃犯，他表示，「看我身上這個裝扮，全身都是傷痕 ，不知道從某個地方跑出來的，然後被警察臨檢…。」導演也闡述起創作的想法 ：「當然我們不會知道逃犯真正在逃離的是什麼，可是我們從康生哥的表演、從他的神情裡面，還有後續的情節，他帶走了很多讓人很羨慕的東西，但卻被攔阻了下來，該怎麼去面對這些攻擊跟衝突，這就是我覺得透過這支MV可以看到的。」

由於拍攝採用虛擬製作(Virtual Production)，結合實景拍攝與數位技術的製片模式，在片場就能即時預覽虛實整合的畫面，導演表示，「這支MV我們一開始就想要進Virtual Production來做，也因為是VP製作，在前期就必須花很多的力氣做排練，然後視覺預覽做各種的分鏡討論，因為我們還是想要做出跟音樂的節奏能契合的，一種偽一鏡到底的拍法。」征戰國際影壇的李康生第一次在虛擬棚拍攝，他感到滿有意思的，很有挑戰性，更語意深長的說：「跟以往很不一樣，我覺得會讓大家耳目一新。」

更多中時新聞網報導

學貸畢業還款利率少1％ 8月上路

法網》俄天才少女接棒莎娃 預約更多冠軍

鳳小岳握7代言 不在意被說「撿閃兵紅利」