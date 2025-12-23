黃奇斌首爾行崩潰喊「冬天不是這樣」 「3個字」透露新專輯進度

黃奇斌（阿斌）經歷聲帶修復手術後，於7月推出的單曲〈若無你我欲去佗位〉，YouTube MV觀看次數突破1,774萬次，更強勢入選Spotify年度台灣最熱門華語歌曲前50名。翻攝IG＠bennyisspiderman

黃奇斌（阿斌）經歷聲帶修復手術後，於7月推出的單曲〈若無你我欲去佗位〉，至今5個月不僅YouTube MV觀看次數突破1,774萬次，更強勢入選Spotify年度台灣最熱門華語歌曲前50名，並在KKBOX台語榜連續霸榜超過一個月。阿斌得知後從最初的驚訝轉為滿滿感謝，感性表示：「只要認真做音樂就會有人聽，付出真心都會有回報。」

拆解後再建構！黃奇斌從自我懷疑到全面進化，預告新專輯「我很慢」

〈若無你我欲去佗位〉核心在於探討人生的「何去何從」。阿斌透露，在音樂沉潛的這幾年，他也曾陷入自我懷疑與迷惘，但透過參與戲劇演出，意外挖掘出隱藏在體內的創作能量。他認為現在的自己能將歌唱表演化、音樂戲劇化，成為更全面的創作者。至於粉絲最期待的新專輯進度，阿斌則展現招牌的「斌式」幽默回應：「最近正在準備新作品，不要催，我很慢。」

黃奇斌期許現在的自己能將歌唱表演化、音樂戲劇化，成為更全面的創作者。環球音樂提供

首爾雪中驚魂！阿斌慘遭刺骨寒風「動搖」，難抵肥美五花肉誘惑

近期忙裡偷閒前往首爾旅行的阿斌，原以為自己熱愛寒冷天氣，不料遇上初雪時的刺骨冷風，讓他忍不住崩潰改口：「我喜歡冬天沒錯，但不是這樣的…。」雖然被冷到懷疑人生，但他對韓國美食卻毫無抵抗力，大讚Q彈年糕與「肥到爆」的五花肉非常好吃。



