黃奇斌「提頭」告別過去 認信念被粉碎身心不堪負荷
「茄子蛋」主唱黃奇斌（阿斌）以〈若無你我欲去佗位〉入圍第37屆金曲獎「最佳作曲人獎」，在該曲推出即將滿1年之際，他以1張提著自己人頭的照片、1句「不知道這樣的覺悟夠不夠」？加上社群頭像都換成半浮出水面、若有所思的人頭，宣告首張個人專輯《虛華的夢想是一支刀》將於7月推出，歌迷歡呼：「太帥了！期待新專輯。」
得知入圍金曲獎後，阿斌在社群上感性表示：「第1次入圍作曲人的獎項，知道的當下熱淚盈眶，做音樂做了10幾年的時光，這一切都得來不易。而這只是大爆炸的開端。讚嘆音樂。」而新專輯也交出更多元、更多不同面向成績單，更是他第1次全面性的參與專輯製作，且首次擔任專輯製作人。
而視覺上極度震撼的人頭，寓意埋葬自己、告別過去，卻也是毀滅重生的契機，為了再次靠近音樂，不得不面對那段人前風光，但信念被粉碎、身心不堪負荷的過往，阿斌毫不迴避地帶著自己的屍首，佇立於屍橫遍野的荒蕪之地，與過往深深告別，帶著自己重生。
不僅於此，阿斌又大動作釋出影片，「一場爆炸，沒有幸福快樂的結局，只有玉石俱焚的覺悟，這場爆炸由誰引起，因果報應各自承擔」。用電影中蒙太奇的剪輯手法，像是他虔誠的自省、自白，導火線般的引言揭開了一場爆炸，而影片裡眾多的角色人物，感覺都大有來頭，但紛紛先以後腦勺示人，可說是吊足了大家的胃口。
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