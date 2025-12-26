黃妃攜郭忠祐合唱 陳怡婷首唱新歌短裙辣跳場熱氣氛

「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」於12月26、27日在台北國際會議中心舉辦。（寶吉祥提供）

「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」於12月26、27日在台北國際會議中心舉辦。由「金曲歌后」黃妃領軍，與「療癒歌姬」陳怡婷與「陽光男聲」郭忠祐同台亮相。三位歌手以深厚唱功與細膩舞台魅力，重新演繹多首橫跨世代的經典金曲，層層堆疊情感，為現場歌迷獻上一場動人心弦的音樂饗宴。

以經典金曲〈追追追〉紅遍大街小巷的「台灣歌姬」黃妃，嗨唱〈妝乎水水〉、〈追追追〉、〈非常女〉、〈瀟灑走一回〉等，完整展現其縱橫樂壇多年的舞台魅力。

廣告 廣告

同場演出的「療癒歌姬」陳怡婷，則演唱今年發行之專輯首波主打歌〈問情〉，引起不少觀眾共鳴。陳怡婷也首度於舞台演唱全新單曲〈一路上的愛呀〉，在演出中搭配輕快曲風與舞蹈編排，並換上短裙造型登場，展現可愛活潑的一面，讓現場氣氛耳目一新。

同樣擔任特別嘉賓的「陽光男聲」郭忠祐，本次在歌單設計上，他特別將重心放在80至90年代的經典老歌；他也與黃妃攜手合唱〈傷心酒店〉、〈繁華攏是夢〉等經典作品，跨世代的聲線交織，成為全場一大亮點。

更多中時新聞網報導

蔡依林進駐大巨蛋平安夜拚彩排

振永打郭子乾兒 被誇胸肌結實

阿信助F3合體圓夢 言承旭叫他長腿信