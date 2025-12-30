黃妃演唱會「點這首」就結束？網路聲量揭「台灣歌姬」跨世代舞台魅力
三度奪得金曲獎最佳台語女歌手獎的黃妃，出道便以首張個人專輯《台灣歌姬之非常女》中的歌曲〈追追追〉打響名號，極具甜美與氣魄的唱腔，迅速累積大批死忠歌迷，也讓她被外界譽為「台灣歌姬」。
出道25年來，黃妃不只在台語樂壇佔有一席之地，在網路上同樣維持高討論度，透過一場場演出，不斷證明跨世代的舞台魅力。究竟她如何用歌聲與現場感染力，一次次點燃討論、唱進人心？
黃妃近半年網路聲量飆破4千筆！專場演唱會「全數完售」成焦點
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「黃妃」近半年網路聲量趨勢，不僅總聲量逾4,465筆，7月13日黃妃生日當天，歌迷紛紛湧入官方臉書及IG留言獻上祝福，單日網路聲量累積345筆。
11月21日，有網友在臉書分享《2025 NTSO交響派對-重返經典》演出名單，該活動邀請歌手黃妃、曹雅雯、梁文音、李翊君、荒山亮與陳勢安，於22日在高雄衛武營國家藝術文化中心戶外劇場登台，不只重量級來賓掀起網友熱烈討論，「衛武營又要爆人潮了」。由於與南韓女團TWICE、歌手伍佰＆China Blue Rock Star2、孫淑媚等人同日開唱，也有網友笑稱，「這週末的高雄好忙XD」，單日網路聲量累積266筆。
12月26、27日，寶吉祥集團於TICC台北國際會議中心舉辦「2025歌之饗宴14-台灣歌姬黃妃演唱會」，由黃妃領軍，療癒歌姬陳怡婷、陽光男聲郭忠祐同台演出，兩場次全數完售，首日開唱即累績207筆網路聲量，再度印證黃妃的超高人氣。
黃妃踩「20公分恨天高」演出！歌迷點這首她笑回：唱完就下班
寶吉祥集團提供
首度擔綱《歌之饗宴》主秀，黃妃登場時腳踩20公分紅色「恨天高」高跟鞋，從舞台高處走下時略顯緊張，唱完第一首歌便笑說許久未與歌迷見面，擔心有字幕也會唱錯。當她詢問觀眾想聽什麼歌時，全場齊聲點播〈追追追〉，也讓她幽默回應：「確定嗎？平常唱完這首就要下班了」。
演唱會中，黃妃一口氣獻唱〈追追追〉、〈非常女〉、〈妝乎水水〉、國語歌曲〈瀟灑走一回〉等經典金曲與布袋戲組曲，甚至與歌迷大合唱與客運公司合作的歌曲〈See You 阿囉哈〉，將傳統台語韻味與新世代唱腔完美融合，現場氣氛也更加沸騰。
黃妃喊郭忠祐師兄笑翻全場！陳怡婷獻唱「成年禮」新歌成亮點
寶吉祥集團提供
歌手陳怡婷與郭忠祐也特別擔任演唱會嘉賓。陳怡婷此次獻唱今年發行專輯的首波主打〈問情〉，以細膩嗓音詮釋30多歲女性面對愛情的理解與心境轉折，溫潤清澈的歌聲流露出真摯情感。她也首度公開演唱全新單曲〈一路上的愛呀〉，這首歌不僅由寶吉祥集團總裁特別邀請金曲製作人呂聖斐量身打造，更被視為送給她的「成年禮」，輕快曲風搭配舞蹈編排，與過往抒情路線大相徑庭，讓現場觀眾耳目一新。
寶吉祥集團提供
郭忠祐雖然尚未入圍金曲獎，卻已是第七度登上寶吉祥《歌之饗宴》系列舞台，黃妃更笑稱「要叫郭忠祐師兄了」。郭忠祐也分享，先前穿上寶吉祥集團總裁贈送的衣服後運氣大開，不僅接演八點檔，還陸續拿下2個電視主持工作，這回再披上總裁送上的「新戰袍」，幽默表示「搞不好下次就演電影」。他與黃妃攜手合唱〈傷心酒店〉、〈繁華攏是夢〉等經典歌曲，跨世代聲線交織，成為全場最動人的亮點之一。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月29日至2025年12月28日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃妃』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
看更多網路溫度計文章
金曲歌后黃妃自爆被經紀人騙上賊船！首開個人演唱會「不跟家人說」理由曝光
KTV必點的台語歌是哪首？網推神曲：超拖台錢但從小聽到大！
神曲降臨！去KTV必點的十大歌曲
跨年煙火TOP 10！新北淡江大橋合龍首場秀搶先看 全台熱門觀賞地大公開
年度海外藝人演唱會TOP 10 TWICE、SJ、GD誰奪冠？濱崎步、張學友強勢上榜
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 18 小時前 ・ 11
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 25
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 15
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 32
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 158
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 20 小時前 ・ 22
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 11
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 648
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 45
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11