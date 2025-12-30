黃妃演唱會「點這首」就結束？網路聲量揭「台灣歌姬」跨世代舞台魅力

三度奪得金曲獎最佳台語女歌手獎的黃妃，出道便以首張個人專輯《台灣歌姬之非常女》中的歌曲〈追追追〉打響名號，極具甜美與氣魄的唱腔，迅速累積大批死忠歌迷，也讓她被外界譽為「台灣歌姬」。

出道25年來，黃妃不只在台語樂壇佔有一席之地，在網路上同樣維持高討論度，透過一場場演出，不斷證明跨世代的舞台魅力。究竟她如何用歌聲與現場感染力，一次次點燃討論、唱進人心？

黃妃近半年網路聲量飆破4千筆！專場演唱會「全數完售」成焦點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「黃妃」近半年網路聲量趨勢，不僅總聲量逾4,465筆，7月13日黃妃生日當天，歌迷紛紛湧入官方臉書及IG留言獻上祝福，單日網路聲量累積345筆。

11月21日，有網友在臉書分享《2025 NTSO交響派對-重返經典》演出名單，該活動邀請歌手黃妃、曹雅雯、梁文音、李翊君、荒山亮與陳勢安，於22日在高雄衛武營國家藝術文化中心戶外劇場登台，不只重量級來賓掀起網友熱烈討論，「衛武營又要爆人潮了」。由於與南韓女團TWICE、歌手伍佰＆China Blue Rock Star2、孫淑媚等人同日開唱，也有網友笑稱，「這週末的高雄好忙XD」，單日網路聲量累積266筆。

12月26、27日，寶吉祥集團於TICC台北國際會議中心舉辦「2025歌之饗宴14-台灣歌姬黃妃演唱會」，由黃妃領軍，療癒歌姬陳怡婷、陽光男聲郭忠祐同台演出，兩場次全數完售，首日開唱即累績207筆網路聲量，再度印證黃妃的超高人氣。

黃妃踩「20公分恨天高」演出！歌迷點這首她笑回：唱完就下班

寶吉祥集團提供

首度擔綱《歌之饗宴》主秀，黃妃登場時腳踩20公分紅色「恨天高」高跟鞋，從舞台高處走下時略顯緊張，唱完第一首歌便笑說許久未與歌迷見面，擔心有字幕也會唱錯。當她詢問觀眾想聽什麼歌時，全場齊聲點播〈追追追〉，也讓她幽默回應：「確定嗎？平常唱完這首就要下班了」。

演唱會中，黃妃一口氣獻唱〈追追追〉、〈非常女〉、〈妝乎水水〉、國語歌曲〈瀟灑走一回〉等經典金曲與布袋戲組曲，甚至與歌迷大合唱與客運公司合作的歌曲〈See You 阿囉哈〉，將傳統台語韻味與新世代唱腔完美融合，現場氣氛也更加沸騰。

黃妃喊郭忠祐師兄笑翻全場！陳怡婷獻唱「成年禮」新歌成亮點

寶吉祥集團提供

歌手陳怡婷與郭忠祐也特別擔任演唱會嘉賓。陳怡婷此次獻唱今年發行專輯的首波主打〈問情〉，以細膩嗓音詮釋30多歲女性面對愛情的理解與心境轉折，溫潤清澈的歌聲流露出真摯情感。她也首度公開演唱全新單曲〈一路上的愛呀〉，這首歌不僅由寶吉祥集團總裁特別邀請金曲製作人呂聖斐量身打造，更被視為送給她的「成年禮」，輕快曲風搭配舞蹈編排，與過往抒情路線大相徑庭，讓現場觀眾耳目一新。

寶吉祥集團提供

郭忠祐雖然尚未入圍金曲獎，卻已是第七度登上寶吉祥《歌之饗宴》系列舞台，黃妃更笑稱「要叫郭忠祐師兄了」。郭忠祐也分享，先前穿上寶吉祥集團總裁贈送的衣服後運氣大開，不僅接演八點檔，還陸續拿下2個電視主持工作，這回再披上總裁送上的「新戰袍」，幽默表示「搞不好下次就演電影」。他與黃妃攜手合唱〈傷心酒店〉、〈繁華攏是夢〉等經典歌曲，跨世代聲線交織，成為全場最動人的亮點之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月29日至2025年12月28日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃妃』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

