黃妃為搶第4座金曲獎拚了！冬天赤腳下水跳舞 俠女心唱人生

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「台語金曲歌后」黃妃暌違許久，推出全新專輯《江湖女俠》，預計於2月全面發行。整張專輯共收錄10首全新作品，題材橫跨江湖豪情、抒情思念、孤獨心境、守護情感與追夢精神，讓聽眾一次性感受黃妃多層次、極具張力的情感詮釋。已榮獲3座金曲獎肯定的她，這次是否能再度問鼎、成功叩關第四座金曲，也成為外界熱議焦點。

黃妃推出新專輯《江湖女俠》。（圖／華特唱片提供）

專輯同名主打歌〈江湖女俠〉延續黃妃最擅長的霸氣江湖風格，黃妃表示，這首歌就像是為自己量身打造，「唱的是江湖，也是人生」，不論是情感厚度還是戲劇張力，都濃縮了她多年來在歌壇累積的生命歷練。為了呈現畫面氛圍，歌曲特別邀請到「三昧堂偶戲團」一同合作，提供了符合這首歌曲俠女形像的原創布袋戲劇碼「柔情似水」和MV相互呼應。

廣告 廣告

其中歌曲〈月光下華爾茲〉黃妃更在寒冬中赤腳下水，在冰冷水中翩翩起舞，展現高度敬業精神。工作人員私下透露：「真的冷到不行，但她一開拍就完全進入角色。」

黃妃推出新專輯《江湖女俠》。（圖／華特唱片提供）

更多FTNN新聞網報導

黃妃「被經紀人騙開唱」氣到不行！沒入圍金曲獎大受打擊

學霸女星越南過31歲生日！「遇急性腸胃炎」攪局 近況曝光

曹西平驟逝！前嫂嫂龍千玉嘆世事無法掌控 「心中即是永恆」

