黃妃自爆身價非凡！擒下3座金曲歌后羨慕死他了

【緯來新聞網】「金曲歌后」黃妃今晚（26日）與陳怡婷、郭忠祐在TICC舉辦寶吉祥《歌之饗宴》系列演唱會，重新演繹多首橫跨世代的經典金曲。黃妃在台上秀出20公分「恨天高」鞋底，坦言走路時得小心翼翼。演唱會中，她感性回憶出道前的生活，曾在美容院當洗頭妹，當時洗一顆頭只能抽20元，「現在身價不同了，洗一顆頭要收20萬元」。

黃妃很愛開玩笑。（圖／寶吉祥提供）

黃妃先以〈風塊哭〉開場，接著問台下觀眾「我今天漂亮嗎？」或許是太小聲，虧觀眾：「你們沒吃飯嗎？」當觀眾席傳來想聽〈追追追〉的喊聲時，她忍不住大開玩笑：「我出道這麼久沒別的歌嗎？你們知道我通常一唱這首歌就下班了喔！」



同場演出的「療癒歌姬」陳怡婷，以溫潤清澈的嗓音與真摯情感深受樂迷喜愛。演唱會中，她演唱今年發行之專輯首波主打歌〈問情〉，細膩詮釋三十多歲女性對愛情的理解與心境轉折，引起不少觀眾共鳴。

陳怡婷穿著可愛。（圖／寶吉祥提供）

擔任特別嘉賓郭忠祐，已是第7度參與寶吉祥《歌之饗宴》系列演出。本次在歌單設計上，他特別將重心放在80至90年代的經典老歌，透過溫暖的嗓音，帶領觀眾重溫世代記憶中的熟悉旋律。



演出中，郭忠祐也與黃妃攜手合唱〈傷心酒店〉、〈繁華攏是夢〉經典作品，跨世代的聲線交織，成為全場一大亮點。兩人互動中，郭忠祐自虧發行8張個人專輯，至今尚未入圍金曲獎，現場向已經拿下3座歌后的「妃姐」請益，引起觀眾一陣笑聲。

黃妃（左）和郭忠祐演唱經典情歌。（圖／寶吉祥提供）

