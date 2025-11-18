黃妃自爆遭經紀人欺騙 籃籃遭胡瓜疑「襲胸」郭忠祐：她驚恐

陳怡婷（左起）、黃妃、郭忠祐。（寶吉祥集團提供）

「歌之饗宴」系列，正式邁入第14場，18日舉辦「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」記者會，由「金曲歌后」黃妃領軍陳怡婷、郭忠祐同台亮相。黃妃笑說接下工作是被經紀人騙了，「以前大家都叫我『黃三首』『黃四首』，這次要唱這麼久，真的是人生一個大挑戰。」這將是她出道以來首次一連挑戰兩場完整專場。

黃妃透露，為了演唱會，目前已展開超慢跑、還會陪小孩騎腳踏車來鍛鍊體力，「演唱會一定要讓大家聽得過癮、玩得盡興。」

廣告 廣告

黃妃唯一擔心的是，近期換季因此氣喘微微發作，使用擴張劑讓喉嚨比較乾，「我用藥的話會沒有聲音，讓我聲音乾掉，就要漱口、多喝水。」好消息是，罹患甲狀腺亢進多年的黃妃已經停藥快一年，「今年會去檢查，好好的就不想要再去看，小小喘，我還可以控制在範圍內，等我12月初再去，還是要持續追蹤。」

身為《綜藝大集合》主持群之一的郭忠祐，18日出席「歌之饗宴14台灣歌姬黃妃演唱會」記者會。他受訪表示，「我覺得那應該是角度問題，那個遊戲是要把氣球坐破，可能有一些角度上的錯位吧。」

對於網友質疑籃籃面露難色，郭忠祐緩頰表示：「應該當下只是覺得（胡瓜）很重，沒有什麼不舒服的感覺，很重的時候會有驚恐的表情，看起來她好像很害怕。」他認為當事人應該都沒有不舒服，「瓜哥看到新聞應該也會覺得滿傻眼的，心裡都是傻眼和髒話吧？」而節目今日將前往中壢錄製，暫無影響。

更多中時新聞網報導

血肉果汁機恆月三途前進北歐做金屬外交

NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝

SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀