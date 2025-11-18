黃妃驚爆被騙！氣炸冷戰經紀人 不敢告訴老公兒子

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后黃妃曾奪下三次金曲獎的歌后獎項，出道25年終於要舉辦個人演唱會。她今(18)日和郭忠祐、陳怡婷出席記者會，受訪卻自爆是被經紀人「騙來的」。

出道25年的黃妃一直以來活動邀約不斷，許多人敲碗要她舉辦個唱，她卻都不為所動，就怕自己沒有準備好。

這次她終於妥協，12月26、27日將在台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴14 台灣歌姬黃妃演唱會」。

黃妃(左)以為自己是跟郭忠祐(右)、陳怡婷一起辦演唱會，沒想到自己要唱40分鐘。(記者王文麟攝)

黃妃受訪卻笑說很可怕，本來她以為自己要唱40分鐘，「經紀人跟我說，是三個人一起唱，一開始沒講是誰，我不知道要唱這麼久，約也已經簽了！」讓她一度氣到不想和經紀人說話。

黃妃更爆料，不想讓老公跟寶貝兒子知道要開唱的消息，「萬一家人來，我會更緊張，看到他們，我情緒會上來，還會流眼淚」，感覺壓力不小。

