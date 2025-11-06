黃姵嘉藉角色宣洩喪父情緒

黃姵嘉、廖苡喬、高伊玲等演員6日出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》茶敘，該劇講述死亡與告別，廖苡喬今年1月面臨95歲外公去世，受到這劇本影響，在告別式上，鼓起勇氣做了原本不敢的瞻仰遺容，她昨回憶外公是很酷、瀟灑的人，一度忍不住情緒落淚，「死亡這件事，好像不是像我以前所接觸那樣可怕，外公離開之後我還是被愛著。」

廖苡喬在劇中飾演已逝妻子，徘徊在人間放不下老公（邱志宇飾），看到老公遇單親媽媽（黃姵嘉飾）有了新生活，夢中以吻別送上祝福，廖苡喬說：「我在裡面是旁觀者，看他們一家三口，最後還促成他們，自己很像徵信社去調查。」她講到關鍵字「徵信社」，正好切合范姜彥豐找徵信社抓包老婆粿粿、王子不倫的時事，她完全沒有看新聞不知悉，最後被解釋八卦吃驚到摀上嘴巴。

廣告 廣告

黃姵嘉去年3月父親去世，她坦言，那種沉重跟抽離感，偶爾還是會湧上來，「我喜歡靈魂中繼站概念，你不知道人死後去哪裡，其實沒有消失還存在，一想到這個滿釋懷。」她也表示，命運安排滿妙的，爸爸在離開後，她接到角色都跟死亡有連結，劇中剛好都是爸爸離開，拍戲幫助宣洩情緒。

黃姵嘉歷經分手邱昊奇情傷後，目前依舊單身，被問有人追嗎？她說：「要有人追還不簡單，目前都沒有，都不適合。」她交往最看重對方「穩定」，包括經濟、自身狀態等，不會排斥圈內人，主要看緣分。