黃姵嘉被7歲小男孩眼神狂撩 發狂語「要有人追不難」開徵友條件

廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉在《可以不要再想念我了》有微妙關係。（圖／楊澍攝）

廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》茶敘。被問到最近演藝圈「粿王風波」，廖苡喬一臉問號，訪問過程還自己主動提到關鍵字「徵信社」，結果她其實完全沒跟上這波新聞，「我沒有threads」，黃姵嘉則不評論：「感情的事情自己最知道，讓他們自己去處理。」導演周鈺玫則以一句話總結：「好好做人。」

《可以不要再想念我了》中，廖苡喬飾演邱志宇已逝的妻子，劇中她以靈魂的方式，陪伴在邱志宇身邊，甚至目睹邱志宇跟黃姵嘉發展，助攻他們變成一家三口。戲外廖苡喬笑說自己偏後知後覺，沒有目睹另一半劈腿的經驗，問及現在感情狀況，她坦言去年有認識不錯對象，但還沒發展就結束了，單身到現在。

黃姵嘉被童星陳垚安激發出母愛。（圖／楊澍攝）

黃姵嘉劇中是單親媽，她笑說，跟7歲童星陳垚安合作的過程，激發出她身為女性與生俱來母愛，尤其他的眼神都散發著喜歡，讓她無法不偏愛這個孩子。而黃姵嘉自去年與邱昊奇分手後，也保持單身，她發狂語說「要有人追還不簡單」，但她重視的是彼此合不合適，「現在最重視各方面的穩定度、經濟、現實條件、還有對方自身狀況。」她仍不排斥跟圈內人交往，但目前緣分還沒來。

劇情跟生死有關，現實中，廖苡喬年初經歷外公離世，講到這段過程，她忍不住哭濕了臉龐，她說以往會排斥瞻仰遺容，這次她看到外公的遺容，突然釋懷：「看他好像放下一切、立馬升空的樣子，離別好像不那麼可怕，感覺他離開後，還是被他愛著。」

廖苡喬想起外公，瞬間哭成淚人兒。（圖／楊澍攝）

廖苡喬回憶外公是很酷的人，從小坐著外公吉普車到處玩，「他到6、70歲還會開吉普車去越野比賽，70幾歲還去游泳池打工，是很酷很瀟灑的人。」外公享壽95歲，離世前已生病一段時間，她慶幸自己還陪外公打了最後一次麻將，「我外公很愛打麻將，我就揪他一起打麻將，剛好我新手運，贏他，還自摸，他眼睛瞪大，覺得很可愛。」

廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》茶敘。（圖／楊澍攝）

而黃姵嘉去年也經歷爸爸離世，她坦言偶爾還是會冒出沉重跟抽離感，妙的是，在那之後，她接到的劇本都跟死亡有連結，彷彿是一種命運的安排，讓她透過演出也宣洩了自己的情緒。

