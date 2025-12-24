黃娟文學分享會映現客家文學力量

客家委員會客家文化發展中心昨（二十四）日在臺灣客家文化館辦理「客家終身貢獻獎-黃娟女士文學分享會暨客籍文學家文物捐贈特展」，透過黃娟女士文學分享會及客籍文學家捐贈文物特展開幕，不僅使各界更認識黃娟女士對客家文學的深遠貢獻與精采生命歷程，亦是透過文學家的對談讓客家文學典藏呈現，更多臺灣客家文學發展脈絡及成果。

客家委員會古秀妃主任委員表示，黃娟女士不僅為臺灣大河小說女性作家的先驅，其客家文學創作更展現深厚的良知與真諦，並真實呈現反映社會現況。客委會一向重視文學推廣，長期以多元方式積極推動文學成果，透過外譯成各國語言，讓更多人認識與理解客家文學。近年亦因應現代潮流趨勢，結合戲劇、漫畫及有聲繪本等媒介，推出易於親近的作品成果。黃娟女士早於一○八年即將其畢生珍藏的手稿、書籍等三百餘件珍貴文物捐贈予本中心典藏，昨日再度捐贈重要獎章等文物，不僅展現其對文化保存的深厚情感，更將個人成就與臺灣客家文化價值緊密連結，使其文學精神得以持續傳承。

昨日活動內容豐富，現場除邀請黃娟女士與作家傅銀樵等文壇友人進行深度對談，分享其跨越國際、歷經時代波折的客家文學創作心路歷程，更安排墨栗劇場帶來精彩的客語讀劇演出。