黃媽媽私房雞肉員工拍抖音「模仿張文」 負責人鞠躬致歉：即刻解除職務

在經歷19日捷運北車站、中山商圈隨機恐怖攻擊事件後，網上陸續傳出類似「張文我大哥」等貼文，引發民眾恐慌、擔憂類似事件再次發生。沒想到，昨（20）日晚間有網友發現，一名男子刻意前往高鐵月台站內拍攝「蹲下開袋子」的影片，還寫下「高鐵沒煙霧彈」字句、並配上「搞笑視頻（台灣稱作影片）」等標籤，疑似在模仿兇嫌張文行為，畫面曝光後引發眾人不滿，該名男子也被肉搜出是一家雞肉店的員工，店家則二度發聲致歉。

「黃媽媽私房雞肉」員工拍抖音，疑似在模仿兇嫌張文行為。（圖／翻攝抖音）

透過畫面可以看到，男子身穿深色棒球外套、配戴粉色口罩前往高鐵高雄站，並蹲下開始東張西望後，從袋子中拿出水瓶上下拋接，同時在影片中附註「高鐵沒煙霧彈」，並配上「高鐵」、「生活vlog」、「推薦」、「搞笑視頻」、「搞笑」等標籤。

影片曝光後引發眾人怒火，網友們紛紛湧入底下表示「這時間點，開這玩笑？覺得很有趣？」、「怎麼會在這麼敏感的時間拍這個？」男子還強硬回擊：「怕什麼」、「我玩水錯了嗎？」也被肉搜出疑似是黃媽媽私房雞肉的店長。

對此，「黃媽媽私房雞肉」負責人緊急在社群公開致歉，除了相關爭議影片已全面刪除外，也強調該名涉事員工非店長，並已即刻解除職務，「再次向所有受到驚擾與冒犯的朋友，致上最誠摯的歉意」。而繼深夜致歉後，負責人今日也拍片再次說明並鞠躬道歉。

「黃媽媽私房雞肉」負責人在社群二度致歉跟說明。（圖／翻攝黃媽媽私房雞肉 IG、臉書）

以下為黃媽媽私房雞肉聲明全文：

關於昨日網路上流傳之爭議影片，造成社會大眾觀感不佳、引發不安與憤怒，本人作為品牌負責人，深感自責與歉意，特此嚴正說明如下：

一、 嚴正澄清：影片人物非品牌負責人 首先必須向大眾釐清，爭議影片中的人物為本公司員工，並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人（老闆）。該員工過去曾因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中**「飾演」**老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實。造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，我們深知是過去行銷操作上的思慮不周，對此我們致上最深的歉意。

二、 事件釐清：純屬員工（大牧童）個人帳號行為 該爭議影片係由該名員工於其「私人抖音帳號」自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布。然因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為這是我們默許的行為。對此，我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸。

三、 對於不當內容之立場 在當前的社會氛圍下，任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線。本品牌對此類行為採取「零容忍」態度，我們不做任何辯解，唯有深切反省。

四、 處置措施與未來規範

即刻下架： 相關爭議影片已全面刪除。

人員懲處： 該名涉事員工已即刻解除職務，不再任職於本公司。

全面整改： 內部已啟動檢討機制，即日起，凡涉及「黃媽媽私房雞肉」之所有宣傳與拍攝，嚴格限定僅能透過官方認證帳號發布，並停止任何易造成身分混淆的角色扮演行銷。

黃媽媽私房雞肉在地經營，仰賴的是顧客長期的信任與支持。對於因此次事件感到失望的朋友，我們完全理解並尊重您的決定；對於願意給予我們改正機會的顧客，我們將以具體的行動重建信任。

再次向所有受到驚擾與冒犯的朋友，致上最誠摯的歉意。

黃媽媽私房雞肉 負責人 敬上 2025年12月21日

