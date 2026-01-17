黃嫈珺選朴子市長 拚無黨當政

嘉義縣朴子市長吳品叡任期將屆滿，沿海政治中心由誰掌舵，被視為年底大選重要指標。退出民進黨的無黨籍縣議員黃嫈珺確定轉戰朴子市長，綠營則力勸前市長王如經父子其中一人上場，國民黨以縣議會黨團書記長李國勝動向為主。由於已有吳品叡無黨當政前例，黃嫈珺有機會複製吳品叡成功經驗，甚至獲國民黨支持。但民進黨縣長參選人、立委蔡易餘服務處就設在朴子，有輸不起的壓力，勢必會使出洪荒之力搶下政治灘頭堡。

朴子市由綠營執政超過20年，綠大於藍的局勢被吳品叡打破，但隨著吳品叡2屆任滿，朴子政治生態面臨重新洗牌。備戰多時的黃嫈珺近日表態會以無黨籍參選市長，李國勝至今仍未鬆口，只說要選什麼，要看縣長人選。

地方人士分析，民進黨相中王如經施政有口碑，在藍綠兩陣營都吃得開，其子雖無從政經驗，但握有基層優勢。不過，王如經表示，他和兒子都還在思考，未做出決定。

黃嫈珺說，她和王如經私交不錯，感謝王如經曾為朴子打下好基礎，但不認為他會受政黨或派系制約，再度參與辛苦的市長選舉。

美女議員黃嫈珺出身政治世家，母親是朴子市前市長、太保市農會前總幹事黃麗貞，父親是前台灣省諮議員黃文峯，舅舅是縣議員黃榮利，家族被稱為「黃家班」，在太保市、朴子市一帶根基深厚，黃嫈珺民國98年初試啼聲選上縣議員，至今已擔任4屆議員。

黃文峯夫妻在本屆總統大選公開助選國民黨籍總統候選人侯友宜，遭民進黨開除黨籍，黃嫈珺因與侯同框被停權憤而退黨，雖少了政黨黨籍，但她長期關注弱勢、年輕世代、親子議題，加上問政犀利，至今維持高聲量。

「黃家班」因太保市長選舉、民進黨縣長初選，被主流勢力視為非我族類，但黃嫈珺支持群眾擴及無黨、泛藍，若李國勝爭取議員連任，國民黨極可能比照吳品叡模式，支持黃嫈珺上位，恐牽動蔡易餘在朴子的得票率。