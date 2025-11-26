黃子佼不夠有悔意？人妻網紅：要他們完全改過不可能

黃子佼先前捲入MeToo風波，又在檢警搜查他硬碟過程中，發現他在「創意私房」購買上千部未成年兒少不雅片，一審判囚8月，昨(25日)高等法院依成年人故意對少年犯個人資料保護法等罪，改判1年6月、緩刑4年。對此，網紅「馬卡人妻血淚廚房歷險記」坦言自己也對這樣的判決失望，並表示「要求他們改過， 就像要求反社會人格者突然長出良心，叫憂鬱症患者突然快樂起來一樣，這個就是不可能的事。」

馬卡人妻今(26日)稍早發文說，看到黃子佼逃過一劫，自己也很驚訝，但不得不承認他犯法石當時還沒修法，但聽聞他還有別的案子，或許之後還會有別的結果。而對於喜歡看未成年不雅片，她表示自己有研究一點，所謂的戀童大部分是生理性的、天生的，「且他們都從很年輕的時候就知道自己的這種狀況」。

馬卡人妻指出，相關研究表示百分之3到5的男性有過這種幻想，但只有百分之1的人會真的採行動觸法，在北美這種人可以尋求精神醫師協助，大多數的患者也很苦惱，不明白為何會對兒童有性幻想，部分人因此覺得羞愧、想不開，而這種病症可能跟大腦的右顯葉與前額葉皮質有關，因腦部產生的變異，導致對異性的好感轉換對象變成兒童。

最後馬卡人妻分享，曾有40歲的白人男子在腦部長腫瘤後意外改變了性癖好，動了手術後一度恢復正常，但腦瘤復發又開始有奇怪的舉動。而他們身為家長，能做的就是保護好自己的孩子，並鼓勵這類人盡早就醫，透過藥物治療或許能減低症狀，她並補充說：「在美國被抓到有這樣子的影片，初犯就是五年喔，再被抓到很多人還被判20年， 非常非常非常非常的重」。

