黃子佼不用被關！ 法院曝緩刑4年關鍵原因

藝人黃子佼被指控在創意私房論壇，購買未成年不雅影片，全案於25日迎來二審，法院裁定其判刑1年6隔月，不過可緩刑4年，全案可上訴，形同無需坐牢，原因曝光。

黃子佼獲判緩刑，無需被關（圖／小娛樂）

事實上，黃子佼24日開庭前夕，就透過律師發表聲明，為自己所做之事深感抱歉，已經誠心徹底悔悟，祈求每個受害者原諒。由於兒少案件的被害人資訊均受到保護，因此最終是透過法院的大力協助，才能與全數被害人達成和解。

和解過程，被害人都清楚說明，黃子佼與他們遭受誘騙拍攝無關，黃子佼方面也澄清，下載影片的時間，均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為。

另外，被害人均認同最應該苛責的對象，是類似創意私房的網站經營者、影片提供者，以及法律禁止後仍下載影像的人。

不過黃子佼認為，即便如此，自己身為公眾人物，仍應以最高調德標準約束自身，因為愚蠢和好奇心誤觸法律，導致最後離婚收場、演藝事業幾乎全毀。未來會時刻謹惕、自我要求，成為一個好的人。

高等法院認為，黃子佼已與37位被害人達成和解，並以賠償完畢，足以認定有彌補損害的心意與具體作為，加上37位的被害人，均同意給予其緩刑宣告，因此依法宣告緩刑4年，不過仍須在緩刑期內，向指定政府機關、機構，提供180小時的義務勞務，以及接受3場以「而紹保護、性別平等議題」為優先的法治教育。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

Yahoo奇摩關心您：若發現性影像流傳，請「不」拍、「不」傳、「不」留，一起防制性影像散布。 並尋求下列管道申訴、下架：

※ 衛福部性影像處理專線：02-6605-7373

※ 性影像處理中心線上申訴與下架