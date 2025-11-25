社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

藝人黃子佼捲入創意私房案，持有2259部性影像，包括部分未成年，重創演藝事業，也導致他與孟耿如在今年5月正式離婚。搶在二審宣判前，他昨天透過律師發聲明表達悔悟，還說已與全數被害人達成和解。今天（週二）高院撤銷原判八個月，改判一年六個月，但緩刑四年，不用坐牢。

每回出庭都是一貫穿著，藝人黃子佼加入"創意私房"會員，陸續購買、下載2259部性影像，包括未成年一審被依持有兒少性影像罪判刑八個月，案件上訴，二審撤銷、改判一年六個月，緩刑四年，得以免去牢獄之災，有受害者仍無法接受。

廣告 廣告

MeToo案被害人：「就是沒有給我們應有的回應，然後他總是裝病躲在後面，然後用小編來回應，他都希望大家給他機會，但你道歉都還沒有做足，(判決)我覺得我沒有辦法接受欸，我覺得法律對有權的人好寬容。」

黃子佼不用關！ 持有2259部兒少性影像二審判1年半、緩刑4年

黃子佼不用關！ 持有2259部兒少性影像二審判1年半、緩刑4年。（圖／民視新聞）黃子佼宣判前一天，透過律師發表"悔悟"聲明，強調已經和"全數被害人"完成和解，「願用餘生成為更好的人」。而曾經被黃子佼以拍攝藝術照為名，險些遭到侵害的當事人，首度曝光他道歉音檔！

黃子佼：「當年我拍這些作品，拍完之後其實內心也有很多的不安，當然我知道比不上妳的不愉快，當然我覺得要原諒非常的難，這個我不敢...我不敢要，但至少讓我有重新做人的機會，我真的再次很誠意的，再次跟妳說抱歉。」

二審發現，雖然性影像受害人從35增加到37人，但考量黃子佼沒刑事前科，也跟37人達成和解，並給付賠償完畢，讓被害人同意給黃子佼緩刑，但仍要接受三場法治教育，以及182小時的義務勞務，緩刑期間付保護管束。被害人律師則說，不會再上訴。

黃子佼不用關！ 持有2259部兒少性影像二審判1年半、緩刑4年

黃子佼不用關！ 持有2259部兒少性影像二審判1年半、緩刑4年。（圖／民視新聞）被害人委任律師 楊佳陵：「刑度的長短或者是有沒有去關，從來不是最後的目的，我們知道還有被害人還在角落裡面，沒有人幫忙。」

還有吹哨者Zofia批評，黃子佼所謂的"全數和解"，並不包含那些過去曾遭他性騷、或被對方稱作"合意性交"的女孩。黃子佼自稱"因為一時愚蠢"付出事業、婚姻沉重代價，但受害者心中陰影可能會"永遠留存"。

原文出處：黃子佼不用關！ 持有2259部兒少性影像二審判1年半、緩刑4年

更多民視新聞報導

台積電核心關鍵技術商業間諜案 3工程師繼續羈押禁見2月

最新／台中用路人注意！北屯大量瓦斯外洩 警消拉水線戒護中

最新／台積電提告了！羅唯仁涉帶2奈米機密投靠英特爾 竟謊稱「任職學術機構」

