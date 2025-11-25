黃子佼二審判決不用被關！律師揭「關鍵字」嘆：有錢真好

藝人黃子佼。（報系資料照）

藝人黃子佼因被控在網路論壇購買未成年兒少性剝削影像，一審遭判處有期徒刑8個月；黃子佼在二審時改口坦承犯行，加上和37位被害人達成和解，因此，二審被判刑1年6月，緩刑4年，可上訴第三審。對此，律師林智群發文點出其中「關鍵」，並感嘆「有錢真好」。

黃子佼二審判決消息曝光後，律師林智群在臉書發文，引述相關新聞內容後，點出「關鍵字：緩刑」，並有感而發表示：「心得就是有錢真好。在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢。」

林智群點出有較充裕的資源的人，「1.可以找好律師處理案子。2.有財力跟被害人和解，換取被害人原諒+法院給緩刑。」

不過針對黃子佼方面提到和所有被害人和解的說法，林智群坦言：「我覺得不太可能！黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？黃子佼只是跟『願意站出來告他』的被害人和解，至於那些害怕二次傷害不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，黃子佼是不可能找到他們和解的。」

貼文曝光後，不少網友在留言區感嘆：「這個宣判真的讓人失望」、「要保護好孩子就是不能縱容這些人」、「造成那麼多女生一輩子的陰影傷痛，他一句愚蠢好奇就帶過了，呵呵」、「司法改革沒成功」。

