社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

藝人黃子佼捲入創意私房案件，持有大量兒少性影像，涉犯持有兒少性影像罪，一審被判8個月徒刑、併科罰金10萬。他昨天發聲明指已與全數被害人達成和解，今天（週二）二審判決出爐！撤銷原判決，改判一年六個月，緩刑四年，不用坐牢。被害人的委任律師說，希望外界更加重視此類案件，因為恐怕只是冰山一角。

每回出庭，一貫的藍色短襯衫、格紋灰長褲、白色鴨舌帽，藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波，被查出2014成為"創意私房"會員，陸續購買、下載網站販售的未成年性影像，一審被依持有兒少性影像罪判處8月徒刑、併科罰金10萬元。案件上訴二審後，二審結果25號出爐，原判決撤銷該判一年六個月、緩刑四年，並接受法制教育三場，義務勞務180小時，全案可上訴。

廣告 廣告

高等法院行政庭長王屏夏：「對於我國兒童少年，身心健全發展的環境影響非輕，因此量處了上訴的刑度。」





黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐

黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐。（圖／民視新聞）





黃子佼在二審宣判前一天，透過律師發表聲明，已經和"全數被害人"完成和解，和解過程，被害人都清楚說明，黃子佼與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼下載影片多數為"成年性影像"，被害人認為最該苛責的是創意私房。黃子佼說，自己身為公眾人物應該以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律教訓，讓他失去了深愛的妻子女兒，與終生投入的演藝事業，未來會讓自己成為一個更好的人。黃子佼二審前力拚與全部被害人和解，無疑就是想免除牢獄之災。





黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐

黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐。（圖／民視新聞）





被害人委任律師楊佳陵：「我們知道還有被害人，還在角落裡面沒有人幫忙，我們更希望看到的是未來立法的修正，還有我們全體社會對這個議題，我們要持續的監督，因為這個比任何單一的案件，單一的個人他受到什麼樣的判決，是更重要的事情。」

MeToo吹哨者Zofia直言，所謂的"全數和解"，並不包含那些過去曾遭黃子佼性騷、或被對方稱作"合意性交"的女孩。如今二審宣判出爐，黃子佼的下一步動作如何，外界都在看。

原文出處：黃子佼二審判決出爐！原八個月改判「一年六個月」 免關原因出爐

更多民視新聞報導

最新／國1南下高科段連環車禍 高科至岡山段「雙向封閉」

週刊爆黃國昌「收錢辦事」 她嗆貪污犯罪：不要等到上法院才講！

涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因

