黃子佼二審判決「藏玄機」 律師：更多被害人可求償

台北市 / 綜合報導

藝人黃子佼持有兒少性影像一案，二審改判1年6月，但緩刑4年，有機會躲過牢獄之災，判決一出引起發社會輿論。但有律師分析，二審判決其實「暗藏玄機」，關鍵就在法官認定黃子佼違反「個資法」，也就代表受害的不只37名未成年人，其他成年的被害人也有機會對黃子佼提起民事訴訟，要求賠償。若是檢方上訴三審被害人數暴增，黃子佼是否還能主張「全數和解」維持緩刑，恐生變數。

藝人黃子佼透過創意私房論壇，持有上千部兒少性影像，高院二審認定，黃子佼還涉及個資法改判1年6個月緩刑4年，併罰180小時勞動服務，3堂法治教育課，記者VS.黃子佼(2025.08)說：「希望被判多重，無罪嗎。」儘管演藝事業重挫，但只要緩刑期間不再犯黃子佼就不用入監服刑，判決一出引發輿論譁然，但法界分析這判決其實暗藏玄機。

非本案律師劉韋廷說：「那個人資料保護法就不限於未成年人，黃子佼下載的所有相關性影像，就高達2000多個人，也就說這2000多個人，未來可以向黃子佼，來提起民事的求償。」改用個資法等於被害人不侷限未成年人，可以提民事賠償。

關鍵就在一審法官是以持有未成年性影像罪判黃子佼8個月，被害人限縮在未成年的37人當中，黃子佼主張已經達成全數和解，但二審法官以個資法判決，等於被害人不再侷限於未成年人，被害人數增加，若檢方上訴三審，黃子佼再想達成多數和解難度也增加，恐生變數。

非本案律師劉韋廷說：「雖然給予黃子佼緩刑，但緩刑的期間高達四年，義務勞役180個小時，是真的得去掃地，真的得去做清潔工作。而且這個緩刑時間也很長。」律師李怡貞也指出，黃子佼二審整體刑度，還是比一審的刑責重，除了花錢和解，還要服勞務參加法治教育，未來還可能面對其他被害人求償，恐怕案件未完待續。

