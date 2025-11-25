黃子佼二審判緩刑！律師林智群臉書酸：有錢真好

知名主持人黃子佼，因持有2259部未成年性影像，一審遭判有期徒刑8個月。案經上訴高等法院，今日改判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，仍可上訴。黃子佼透過律師發布聲明，宣稱已與全部30多位被害人達成和解。對此，律師林智群在臉書粉專發文，直言「心得就是有錢真好」。

黃子佼今被高等法院判刑1年6個月、緩刑4年，律師林智群在臉書發文直言「心得就是有錢真好」。（圖／資料照片）

林智群進一步表示，「在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢。」接著指出，「有錢人可以找到好律師處理案子，且也有財力跟被害人和解，換取被害人原諒以及法院給緩刑。」不過林智群認為「黃子佼聲稱跟所有被害人和解，我覺得不太可能！黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？」

林智群認為，黃子佼「很可能」只是跟那些願意站出來告他的被害人和解，至於那些害怕二次傷害而不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，「黃子佼是不可能找到他們和解的」。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

