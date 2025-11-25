黃子佼二審判1年半、緩刑4年！ 高院判決理由曝光

黃子佼判決理由出爐。（圖／本刊資料照）

黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審被判8月有期徒刑，案經上訴後，黃子佼於11月24日透過律師發布聲明表示已和被害人全數和解。高等法院於今（11月25日）宣判撤銷原審，依照成年人故意對少年犯個人資料保護法等罪改判黃子佼1年6月、緩刑4年，服務180小時義務勞務以及參加3場次的法治教育，可上訴。

合議庭指出，黃子佼自民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇（下稱創意私房）會員後，竟意圖損害他人利益，基於成年人故意對少年非法蒐集、處理個人資料、持有兒童及少年性影像之犯意，陸續購買、蒐集、下載創意私房所販售之37位兒童或少年裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為之性影像（內含個人資料），並自112年2月17日(即兒童及少年性剝削防制條例第39條第 1項增訂刑罰生效日)起，仍繼續以行動硬碟儲存上開性影像及個人資料，而無故持有之，足生損害於上開37人之隱私權。

廣告 廣告

科刑部份，合議庭審酌黃子佼坦承持有上開兒童或少年性影像，但否認有何違反個人資料保護法之情；然上開性影像，皆屬關於「性生活」之特種個人資料，且上開檔案中，包含各被害人之真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等個人資料，使取得該等性影像之人得以直接或間接識別被害人之身分，自屬被害人之「性生活」個人資料之一環。另依兒童及少年性剝削防制條例之規定，於112年2月17日修法施行前未查獲而仍持有兒少性影像者，即應處以刑事責任。被告所辯不足採信，自應依法論科。

合議庭審酌，黃子佼因一己私慾，主動加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買、下載、儲存上開性影像（含個人資料）而持有，其被害人數、影像檔案均多，有害兒童及少年身心健全發展，並考量被告犯罪之動機、目的、手段、情節，暨其於本院審理時坦認持有上開兒童或少年之性影像，然否認有何違反個人資料保護法之情形，另已與37位被害人全數成立和解並賠償損失等犯後態度，兼衡其素行、智識程度、家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量處此刑。

合議庭表示，黃子佼前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且與37位被害人皆已達成和解並給付賠償完畢，足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為，37位被害人亦均同意給予被告緩刑宣告。本院合議庭因認上開所

宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依法宣告緩刑4年，同時為促使被告日後重視法律規範秩序，導正偏差行為，命被告應於緩刑期間內向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，及應接受法治教育3場次（以有關兒少保護、性別平等議題者優先），並諭知緩刑期間付保護管束。

合議庭指出，檢察官移送併辦之其他性影像部分，若干性影像無法辨別被害人身分，其餘影像中疑似之被害人均未曾到案接受警詢、偵查製作筆錄，甚且有人於警員聯繫時否認有拍攝相關性影像，因而無從確認此等部分性影像是否為

其本人所拍攝及其拍攝時年齡為何，尚難就此部分對被告論以上開罪名，故應退由檢察官另行依法處理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

高考狀元、國家獎得主全是假的？ 他僅高中學歷冒充博士導師成「首席科學家」