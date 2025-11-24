黃子佼二審前夕「已與全數被害人和解」 痛失妻女、事業成終身教訓

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼持有兒少性影像案於10月21日二審辯論終結，原定明(25日)上午10點宣判。今(24日)黃子佼透過委任律師、昇正國際法律事務所率先發出三頁聲明，證實他已與全數被害人達成和解。

黃子佼在聲明中表示，他深知每一張兒少性影像背後都是血淋淋的故事，對於當年的行為深刻悔悟，並再次向所有受害者致歉。他強調，若沒有下載，就不會有人供給，因此對自身過錯負起責任，希望獲得原諒。

律師進一步說明，案件屬兒少類型，因此被害人資料均受保護，黃子佼無法主動與其聯繫，最終在法院協助下才完成全數和解。聲明也指出，多名被害人理解他與拍攝過程無關，並表示願向法院出具陳報狀，說明案情被過度渲染，強調黃子佼下載影片多為成年影像，且時間落在兒少法修法前。

即便獲被害人諒解，黃子佼坦言仍自責，認為身為公眾人物理應有更高道德標準。他沉痛表示，此事件讓他失去家庭與演藝事業，是一生深刻教訓，並承諾未來將更加警惕自我。

