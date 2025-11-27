黃子佼二審大逆轉！加重判1年6月、緩刑4年 「受害者35變2000人」關鍵曝光

黃子佼涉持有兒少性影像案，二審加重刑期至1年6月、緩刑4年。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼涉持有兒少性影像，一審判刑8月，案件進入二審大逆轉，加重刑期至1年6月、緩刑4年，須履行180小時義務勞務與接受3場法治教育。然而，律師劉韋廷直言，二審真正關鍵不在和解，而是法官改採《個人資料保護法》判決，使受害者從35人瞬間暴增至2000多人，未來都有機會提起民事求償，「不是跟35人和解就沒事！」

二審宣判前，黃子佼律師表示已與37名受害者達成和解，引發社會質疑「賠錢就可免坐牢？」劉韋廷撰文分析，一審判處8月有期徒刑，是依未成年性影像罪判決，因此受害者僅限於涉案影片中的35名未成年人；但二審法官改以《個人資料保護法》認定行為，罪名範圍不再侷限於未成年，使整個案件規模出現巨大變化。

劉韋廷指出，《個資法》適用對象不限於未成年人，而黃子佼收藏的相關影像多達2000多人，讓整起案件的受害者從35人一口氣增至2000多人，「其實二審法官是很有智慧的！」他強調，這2000多名受害者未來仍可個別向黃子佼提起民事求償，責任範圍不會因為和解35人就畫上句點。

高等法院25日宣判，依成年人故意對少年犯個人資料保護法等罪，將黃子佼改判1年6月、緩刑4年，並需服務180小時義務勞務、參加3場法治教育，全案仍可再上訴。外界也關注，未來若2000多名潛在受害者提告，恐使黃子佼面臨另一波龐大的民事訴訟風暴。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

