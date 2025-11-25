黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

林予晞回應黃子佼判刑進度。（圖／記者黃雅琪攝影）





2025金片子大賽今（25）日舉行頒獎典禮，今年金片子大賽邁入第15週年，邀請歷屆代言人共襄盛舉，李康生、楊貴媚、温貞菱、謝盈萱、林予晞擔任本屆評審出席活動；第一時間發聲譴責黃子佼的林予晞，針對他最新判刑進度也做出回應。

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審判刑8月，二審改依個人資料保護法判刑1年6月、緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。林予晞被問到該案進度，認為全案已經進入司法程序，自己不方面多做回應：「因為我們的身分本來就不是司法、專業心理諮商以及執法人員，所以我認為後續的行政流程等等，都應該交給專業的行政人員來執行。」

林予晞表示：「我覺得我們很有幸能透過角色、作品也好來跟大家傾訴，表達自己的價值觀，當然也不是天天發聲，因為這樣就有點失去作為一個演員、一個容器，我對自己的期待。」



