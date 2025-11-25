黃子佼二審大逆轉 獲緩刑原因曝

黃子佼。（圖／翻攝自黃子佼微博）





黃子佼持有2259部少年性影像，一審遭判8個月。就在二審宣判前一天，委由律師發出聲明稿，強調已經跟全部被害人和解，今天(25)高院宣判，改依違反個資法判1年6月徒刑，緩刑4年。高院表示，因為黃子佼已與37名被害人和解，而且被害人全數同意給予緩，但METOO事件吹哨者就諷刺，黃子佼還沒跟被侵犯的女子和解！

黃子佼不僅捲入METOO風波，還被揪出是砸錢買創意私房高級會員，明明知道是未成年被誘拍的影像，還下載購買，其中年紀最小的只有10歲。

廣告 廣告

記者vs.藝人黃子佼：「是不是想要跟被害人道歉呢。」

退出演藝圈，每回出現在鏡頭前只有深深鞠躬，他為了拚緩刑，在宣判前一天，律師搶先發聲明，強調已與被害人全數和解。

黃子佼找到修法時間點的問題，展開法律攻防，強調是在修法前下載，但高院判決書載明黃子佼在112年2月17號，也就是修法後還繼續儲存兒少性影像。

但審酌黃子佼已經跟37位被害人，達成和解並給付賠償完畢，認定黃子佼有彌補被害人的真意及具體作為，且37位被害人都同意給予黃子佼緩刑，因此高院宣告緩刑4年，對此，其中一位被害人的委任律師出面受訪。

被害人律師楊佳陵：「只要有一次的下載，就會對1個孩子1個兒少，造成無法抹滅一輩子的傷害，我們希望這個案件的結束，是被害人療癒的開始，也是我們台灣社會，對兒少保護的重新開始。」

被害人律師表示會尊重司法判決不會上訴，真正的正義，不只在法庭裡面，更在於要如何為每1個孩子，更安全的社會。但有吹哨者指控，黃子佼道歉和解的所有被害人，並不包含曾被性騷擾的對象，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口試著與自己和解。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●陳匡怡金馬夜揭張孝全追求內幕 批：不想承認被追求過

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●二審宣判前日！黃子佼發聲明：與被害人全數和解

