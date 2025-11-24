黃子佼二審宣判前夕突宣布「全數和解」 律師曝真實意圖竟是......

即時中心／温芸萱報導

藝人黃子佼涉性騷及大量未成年影像案，受害人多達47人，一審遭判刑8月、併科10萬元。二審期間他持續透過律師與被害人協商賠償，就在判決前一天，律師今（24）日突然宣布「與所有被害人全數和解」。對此，律師黃帝穎表示，此舉不是要爭取無罪，而是依刑法規定爭取減刑與緩刑的訴訟策略；至於能否成功，還是要等明（25）日法院揭曉。

藝人黃子佼2023年捲入性騷與未成年影像案，震撼演藝圈。他不但遭指控多年來涉嫌收藏大量未成年不雅影片，受害人數更被檢方認定至少47人；一審法官依兒少法等罪名，判處黃子佼有期徒刑8個月、併科罰金10萬元。案件進入二審後，黃子佼極力爭取減刑與緩刑，不僅在庭上多次表達懺悔，強調「我懂被害人的痛」，私下也透過律師積極與受害者溝通、尋求和解。

就在二審判決前夕，事態突然出現轉折。黃子佼的委任律師今（24）日午間發布聲明，宣布黃子佼「已與所有被害人全數和解」，距離二審宣判（25）日僅剩一天，引發外界高度關注。據《NOWNEWS今日新聞》報導，律師黃帝穎便指出，依照刑法相關規定，「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」；再加上行為人若已向被害人支付相當損害賠償、達成和解，亦是法院量刑時的重要參考。

因此，黃帝穎強調，本次「全數和解」並不如部分網友所誤解成「無罪」，而是黃子佼在二審階段採取的典型訴訟策略，目的在爭取減刑甚至緩刑。

黃子佼透過律師發聲明，曝光和解細節。（圖／翻攝「昪正國際法律事務所」臉書）《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

