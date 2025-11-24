黃子佼二審宣判前夕「全數和解」 吹哨者發聲：不含這些人

黃子佼宣布與全部被害人和解。（圖／翻攝自黃子佼微博）





藝人黃子佼非法持有2259部未成年性影像，一審遭判處8個月，明（25）日將宣布二審結果，他今天透過律師發布聲明，表示已經與全數被害人和解。對此，身為案件吹哨者的旅法網紅Zofia也發聲了。

Zofia在貼文中寫下，「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人。」她強調「全數和解」並不包括那些曾被黃子佼性騷，還有他聲稱「合意性交」的女孩們，「可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」

廣告 廣告

Zofia坦言，今天起床打開手機，看到又是那套「精心設計過的藍色套裝」，她下意識立刻滑開，如此才能抑制住湧上心頭的噁心感。另外她也補充，自己並非以受害者身分發文，只是想要替那些無管道可訴說的受害者發聲，「這是我能為她們盡的一點微薄力量。」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●黃子佼認離婚！要付贍養費求輕判 孟耿如最新近況曝

●獨家／林予晞開轟黃子佼！周冠威「第二眼看見她」正義俠女

●熊熊遭爆同房已婚坤達！「無隔間過一夜」認：無界線意識

