黃子佼二審宣判前 聲明與被害人全數和解

（中央社記者劉世怡台北24日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，二審高院期間陸續與被害人談和解，案件明天將宣判。黃子佼今天透過律師發出聲明「已與被害人全數和解」。

中央社記者查證本件是否「已與被害人全數和解」，二審台灣高等法院表示，明天將宣判，此事涉及判決結果，不宜對外表示意見。

本件二審於10月21日辯論終結時，原審判決的35名被害人中，有2名沒有和解，而檢察官併案的12名被害人中，只有2名和解（經查明年籍資料而聯繫和解）。

廣告 廣告

據了解，10月21日至今，本件確實被害人的和解數據有增加，並有簽訂含保密條款之協議書。

黃子佼透過律師發出聲明表示，「已與被害人全數和解」、「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉」。

聲明提及，案件涉及兒少，被害人個資遮掩保證，黃子佼無從主動接洽被害人，經法院協助才完成和解。

聲明表示，被害人理解黃子佼與誘騙拍攝影片無關，只是下載影像多數為成年性影像，了解黃子佼下載影片的時間為2023年2月17日修法前，也諒解黃子佼是在法律禁止前下載，並表示原諒。

聲明最後提到，黃子佼自省身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沉重，讓他失去了深愛的妻子、家人及終生投入的演藝事業。並且黃子佼誓言未來會時刻警惕、持續要求，讓自己成為一個更好的人。（編輯：方沛清）1141124