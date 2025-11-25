黃子佼二審改判緩刑 嚴立婷重砲痛批「看不起你」

嚴立婷開罵黃子佼。（中時資料照）

藝人黃子佼在「創意私房」論壇，購買未成年兒少不雅影片，一審遭判處有期徒刑8個月；在二審時全面坦承犯行，加上已與37名被害人達成和解，二審被判1年6月、緩刑4年，可上訴三審。然而此結果一出，立即引發社會高度爭議，外界普遍質疑「判太輕」。

對此，藝人嚴立婷在社群平台上看完相關新聞後火氣全開，指出看到報導中提到黃子佼稱：「我不懂法律，但我懂被害人的痛」時，個人完全無法接受，質疑：「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT？」

她也在Instagram限時動態語氣激動，難掩怒火砲轟道：「用錢撫平傷痛，我看不起你」，並附上一個怒火沖天的表情符號，明顯看得出她對判決結果與當事人發言極度不滿。此案自曝光後，持續牽動社會敏感神經，外界持續關注後續發展。

黃子佼透過律師發的聲明裡提到，「雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的家人及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

