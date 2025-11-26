黃子佼二審改判緩刑4年 律師直言不容易「現實層面的懲罰更多」

黃子佼二審改判緩刑4年。（圖／報系資料照）

藝人黃子佼因被檢警查出是未成年情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部未成年性影像檔案，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》中「支付對價持有兒少性影像罪」提起公訴。依據一審判決，他於2024年12月3日被判處有期徒刑8月，併科罰金新台幣10萬元。日前二審出爐，改判1年6個月，緩刑4年。對此，律師李怡貞表示，「這個緩刑確實不好拿，如果沒有全數和解或許是拿不到的。」

高院於11月25日判決改依《個人資料保護法》非公務機關非法蒐集處理個人資料罪，判處黃子佼有期徒刑1年6月，宣告緩刑4年；並附帶義務勞務180小時及參加3場法治教育課程。 法院指出，被告已與37名被害人全數達成和解並支付賠償，且無前科，故酌予緩刑。

律師李怡貞在社群平台表示，該緩刑取得「其實不容易」，她強調，若未與所有被害人和解，可能難以獲得緩刑。她表示，雖然為緩刑，但相較於一審的8月有期徒刑，二審的刑度其實加重，且新增了社會勞務與法治教育義務，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛」。

李怡貞指出，法院較傾向對願意承認錯誤、配合改善的被告給予機會，但這僅是形式上的機會，實際上是否成功改過、在緩刑期間不重犯，仍須觀察。她並認為，社會對此類重大侵害兒少權益案件的關注度與容忍度極低，法律之外的公眾觀感與接受度仍是一大因素。

俗語說「人非聖賢，誰能無過」，李怡貞則表示，黃子佼不太適合這句話，「『人』適格不適格都有疑問了？」也直言前一天黃子佼發布的律師函，最好不要是復出螢幕的試水溫手段，「我也不覺得會有人還想在螢幕上再看到這個人出現。」最後，李怡貞只盼在此事件被傷害的被害者，都能真正得到心理上的安慰，這才是最重要的事。

