黃子佼二審改判緩刑4年！限制出境令將期滿 高院今開庭傳喚他出庭

記者林盈君／台北報導

黃子佼因被控持有「未成年性影像」高達2259部，高院二審改判1年6月有期徒刑，緩刑4年，需服義務勞役180小時，接受3場法治教育課。本月24日，檢方提上訴，由於黃子佼遭限制出境出海的禁令，將於3天後到期（2026年1月1日），高院今（29日）上午將開庭傳他說明。

黃子佼被控持有「未成年性影像」，高院二審改判1年6月有期徒刑，緩刑4年。（圖／資料照）

據了解，黃子佼被控自2014年2月12日起，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買、下載高達2259部未成年人性影像，台北地院一審判刑8月。案經上訴，二審高等法院改判刑1年6月，緩刑4年。高院考量黃子佼坦認犯行，且與全數被害人達成和解，因此給予緩刑宣告。不過因還有部分性影像無法辨識被害人，高院退回給檢察官依法處理。

廣告 廣告

黃子佼被控持有「未成年性影像」，高院二審改判1年6月有期徒刑，緩刑4年。（圖／資料照）

本月24日，檢方針對黃子佼一案提出上訴，高檢署回應指出，上訴主要理由，為對於兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，不宜宣告緩刑，僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，因此提上訴。而黃子佼限制出境出海的禁令將屆滿，今上午高院將開庭傳他說明。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

德音國小工友地震夜失足亡！他身兼義警從不缺席 照顧年邁母三餐超孝順

7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了

搬運200公斤水晶洞！19歲工人遭砸中爆頭慘死 媽媽哀痛殯儀館相驗

宜蘭市區車禍！休旅車擦撞汽車、「烏龜翻」四輪朝天 男駕駛受傷送醫

