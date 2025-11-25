黃子佼二審改判1年6月緩刑4年 律師曝「關鍵字」：有錢真好

記者李鴻典／台北報導

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審判刑8月，經上訴，二審台灣高等法院今（25）日改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。對此，林智群律師直言，心得就是有錢真好。

黃子佼。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃子佼案子引發高度關注，時代力量黨主席王婉諭昨表示，身為創意私房的告發人，看到黃子佼透過律師發布的聲明，實在讓她覺得超級噁心。

王婉諭開轟，黃子佼才不是什麼誤入歧途的初犯，他就是購買高級會員的共犯。作為創意私房的告發人，她一路看見無數受害者的煎熬、痛楚與煉獄，更見證了整個結構中，無比噁心、泯滅人性的犯罪行徑。她痛批，不知道這是不是黃子佼有意復出演藝圈的鋪排，「但身為母親、身為女性，我必須要說：黃子佼，你沒資格！」

林智群律師今天表示，關鍵字：緩刑；心得就是有錢真好。他說明，在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢。

1.可以找好律師處理案子。

2.有財力跟被害人和解，換取被害人原諒+法院給緩刑。

但林智群律師也直言，黃子佼聲稱跟所有被害人和解，他覺得不太可能！

林智群律師解釋，黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？黃子佼只是跟「願意站出來告他」的被害人和解，至於那些害怕二次傷害不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，黃子佼是不可能找到他們和解的。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

