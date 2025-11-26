黃子佼二審改判1年6月！律師：法官很有智慧

黃子佼二審改判1年6月、緩刑4年。（圖／翻攝自黃子佼微博）





藝人黃子佼持有2259部未成年青少年性影像，二審改判1年6月、緩刑4年，刑期比一審加重，但幾乎確定不必實際入監。律師表示，法官相當有智慧，採用不同法條後，「被害人從35人變成2000多人」，未來這些人都可能對黃提出民事求償，並非「和解就了事」。

律師劉韋廷於臉書發文指出，一審是依「未成年人性影像罪」判決，因此被害人僅限於黃子佼持有的35名未成年人影像，但二審法官採用的是《個人資料保護法》，不以是否未成年為限，只要影像涉及個資、肖像，即可認定為被害人。也因此，黃子佼持有的2259部影像中，影像中的所有人物都可能被視為受害對象，未來有「超過2000人」具備向黃提出民事賠償的權利。

劉韋廷表示，法官相當有智慧，正因為採用不同法條、擴大被害範圍，二審才會將刑度從8個月提高到1年6個月。雖然法院最終仍以黃子佼與部分被害人達成和解、悔意等因素，給予緩刑，但二審法官的判決方式，等於留下讓更多受害人日後求償的法律空間。

劉韋廷強調，社會不應簡化為「給錢就能免坐牢」的誤解，因為刑事與民事責任不同，黃子佼即使獲緩刑，仍可能面臨來自上千名被害人後續的民事賠償訴訟，整體法律責任遠未結束。



