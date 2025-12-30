黃子佼二審獲緩刑仍不能出境！ 高院裁定延長限制出境8月

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

藝人黃子佼因購買並持有2259部未成年性影像，今年二審被判處1年6月有期徒刑，緩刑4年。由於黃子佼限制出境、出海期限將於明年元旦屆滿，高等法院昨（29）日上午傳喚他出庭，不過黃子佼以身體不適為由，請律師代為出席。高等法院今（30）日裁定出爐，黃子佼自2026年1月2日起，延長限制出境、出海8個月，可抗告。

高等法院今日裁定出爐，黃子佼自2026年1月2日起，延長限制出境、出海8個月，可抗告。（圖／資料照）

黃子佼被控為兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，購買、下載並持有2259部兒少性影像。一審法院審理後，判處黃子佼有期徒刑8個月。案經上訴，二審高等法院先前改判刑1年6月有期徒刑，但考量黃子佼坦承犯行，且與多名被害人達成和解，宣告緩刑4年。

廣告 廣告

高院先前命黃子佼5月2日起限制出境、出海8個月，裁定交保50萬元。由於即將於明年元旦期滿，高等法院昨日上午傳喚他出庭，決定是否繼續限制出境8個月。不過，黃子佼以身體不適為由向法院請假，由其律師代為出席，庭訊5分鐘即結束。據悉，律師表示黃子佼具悔意，絕對不會棄保潛逃，但檢方認為，黃子佼有逃亡可能，建請法院維持出境、出海限制。

高等法院今日裁定，考量黃子佼長年多次前往中國、香港、日本等地，並非沒有藉機逃亡的可能，再考量其所犯罪名與造成的危害，及確保後續審理、執行程序順利進行，認為有限制之必要，仍裁定黃子佼自2026年1月2日起，延長限制出境、出海8月。

更多FTNN新聞網報導

黃子佼與被害人全和解！周丹薇揭孟耿如心情 私下對話曝光

黃子佼緩刑4年！律師曝二審法官有智慧：35名被害者變2000多人

黃子佼被吹哨者打臉！稱全數和解說法「背後動機」不單純 遭爆對象不含「性騷受害人」

