黃子佼二審獲緩刑檢上訴！限制出境令明年元旦期滿 高院今開庭訊問

藝人黃子佼因購買並持有2259部未成年性影像，今年11月25日二審被判處1年6月徒刑，緩刑4年。對此，高檢署認為黃子佼的犯行對兒少身心健全發展侵害甚鉅，於本月24日上訴三審。高等法院審酌黃子佼限制出境、出海的禁令將於3日後（2026年1月1日）到期，將於今（29）日上午開庭傳他到案。

黃子佼限制出境、出海期限將於明年元旦屆滿，高等法院今日上午傳喚他出庭，決定是否繼續限制出境8個月。（圖／翻攝畫面）

黃子佼被控自2014年2月12日起，成為兒少情色網站「創意私房論壇」會員，購買、下載並持有2259部兒少性影像。一審法院審理後，判處黃子佼有期徒刑8個月。案經上訴，二審高等法院改判刑1年6月有期徒刑。不過，高院考量黃子佼坦承犯行，且與多名被害人達成和解，宣告他緩刑4年。另外，因黃子佼頻繁前往中國、香港、日本等地，認定有逃亡可能性，高院先前裁定50萬元交保，自5月2日限制出境、出海8個月。

高檢署收到二審判決結果後進行研議，認為黃子佼的行為對兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，不宜宣告緩刑，高等法院只因他與被害人達成和解與賠償，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，因此於12月24日提起上訴。而黃子佼限制出境、出海期限將於明年元旦屆滿，高等法院今日上午傳喚他出庭，決定是否繼續限制出境8個月。

